Porto Alegre Porto Alegre oferece opção de renovar processos de medicamentos especiais pelo WhatsApp do 156

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O objetivo é facilitar o acesso, oferecendo mais uma opção aos usuários, que poderão fazer o encaminhamento com mais comodidade, sem sair de casa Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pessoas que precisam solicitar a renovação de processos no Celme (Centro Logístico de Medicamentos Especiais) têm a opção de utilizar o WhatsApp 51 3433-0156, em nova funcionalidade da Central do Cidadão 156+POA. O objetivo é facilitar o acesso, oferecendo mais uma opção aos usuários, que poderão fazer o encaminhamento com mais comodidade, sem sair de casa.

Para usar o serviço, basta cadastrar o número no celular e mandar uma mensagem. Após as boas-vindas, o cidadão deve escolher as opções Serviços de Saúde, Medicamentos e Insumos, Medicamentos Especiais – Celme e Renovação de processo pelo WhatsAPP.

O sistema pedirá o envio de fotos do laudo de solicitação, prescrição do medicamento original e exames médicos, se necessário. Serão solicitadas informações pessoais como CPF e confirmação do telefone de contato. Após o envio das fotos, a plataforma confirma o recebimento da solicitação e informa que o processo pode ser acompanhado no próprio WhatsApp do 156.

Confira o passo a passo:

Salve o WhatsApp 51 3433-0156 no celular e envie uma mensagem.

Escolha:

– Serviços de Saúde (SMS)

– Medicamentos e Insumos

– Medicamentos Especiais – Celme

– Renovação de processo pelo WhatsAPP

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-oferece-opcao-de-renovar-processos-de-medicamentos-especiais-pelo-whatsapp-do-156/

Porto Alegre oferece opção de renovar processos de medicamentos especiais pelo WhatsApp do 156

2024-10-08