Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Porto Alegre desenvolve projetos e ações de resiliência e está no rol das cidades resilientes do mundo Foto: Giulian Serafim/PMPA Porto Alegre desenvolve projetos e ações de resiliência e está no rol das cidades resilientes do mundo Foto: Giulian Serafim/PMPA Foto: Giulian Serafim/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política, está participando, de 11 a 13 de junho, em Bonn, Alemanha, do evento Daring Cities 2023, um fórum global sobre mudança climática para líderes urbanos que enfrentam a emergência no setor.

O Daring Cities é projetado para capacitar tomadores de decisão urbana – como prefeitos, vereadores, administradores e líderes de pensamento urbano, bem como representantes do governo nacional, pesquisadores, equipe técnica, líderes empresariais, tomadores de decisão da sociedade civil e organizadores comunitários. O secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo, representa o prefeito Sebastião Melo no evento.

Com a missão de comandar as ações para o restabelecimento da Zona Rural de Porto Alegre e proporcionar condições adequadas para a produção primária, Trogildo leva a Bonn informações sobre os caminhos traçados pela Capital.

“Com o restabelecimento da Zona Rural, é possível o fomento da manutenção da mão de obra familiar, geração de emprego e renda nas atividades rurais, extrativas, de comércio e serviços de apoio, assim como o turismo rural”, comenta o titular da Governança, cuja secretaria assumiu o comando da produção primária de Porto Alegre.

Porto Alegre desenvolve projetos e ações de resiliência e está no rol das cidades resilientes do mundo. Trogildo destaca que a seleção de Porto Alegre para o Desafio 100 Cidades Resilientes, promovido pela Fundação Rockefeller, em dezembro de 2013, representou o comprometimento da cidade com um futuro melhor e levou à criação da Coordenação de Resiliência, em 2016, e à implementação de Estratégia de Resiliência própria.

“Porto Alegre está entre as primeiras cidades do mundo, e a primeira no Hemisfério Sul, a lançar uma Estratégia de Resiliência” disse.

2023-06-12