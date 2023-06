Mundo Presidente da Comissão Europeia anuncia investimentos para a Amazônia e produção de hidrogênio verde no Brasil

Alemã teve reunião bilateral com o presidente Lula; entre os temas tratados estiveram as mudanças climáticas, a Floresta Amazônica e matrizes energéticas

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta segunda-feira (12) investimentos do bloco europeu para a preservação da Amazônia e produção de hidrogênio verde no Brasil.

Ursula von der Leyen teve reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira. Entre os temas tratados estiveram as mudanças climáticas, a Floresta Amazônica e matrizes energéticas.

“A Floresta Amazônica é uma maravilha da natureza, o pulmão verde de nosso planeta, e é um aliado fundamental contra o aquecimento global. Então, queremos contribuir com € 20 milhões para o Fundo Amazônico. E os estados membros também devem contribuir”, disse a jornalistas após o encontro.

Em sua fala, a presidente da Comissão Europeia fez comentários positivos sobre matriz energética brasileira e afirmou que o bloco “pode aprender muito com o Brasil”.

“Fico muito satisfeita por lançarmos outro projeto, sobre hidrogênio verde. A Europa vai investir € 2 bilhões para apoiar a produção brasileira de hidrogênio verde, promovendo eficiência energética na sua indústria”, completou.

Von der Leyen ainda acolheu o Brasil como sede da COP-30 e disse apoiar Lula no combate ao desmatamento da Amazônia e em favor do uso sustentável da terra. Para a alemã, com Lula à frente do país, é “chegada a hora de levar essas parcerias estratégicas a outro nível”.

