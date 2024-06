Porto Alegre Porto Alegre prevê até R$ 8 bilhões de prejuízo com enchente

Enquanto enxurradas e deslizamentos devastaram rapidamente a Região dos Vales e a Serra Gaúcha, as enchentes avançaram de forma gradual até Porto Alegre, há pouco mais de um mês. A Capital é um exemplo de local que poderia ter sofrido menos impactos se tivesse tomado medidas de prevenção, principalmente de manutenção e melhoria do sistema antienchentes, criado nos anos 1970.

A prefeitura da capital estima prejuízo de R$ 6 bilhões a R$ 8 bilhões para o município, dentre arrecadação e reconstrução, sem contar o impacto privado. A gestão Sebastião Melo (MDB) tem admitido falhas na proteção contra enchentes, mas diz que foram feitas melhorias, além de citar um histórico de problemas na rede e aponta ter contrato permanente de manutenção. Também anunciou R$ 500 milhões para a recuperação do sistema.

“Todas as manutenções estavam em dia; temos relatórios específicos”, diz o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Mauricio Loss. Ele menciona que esse tipo de sistema precisa de reparos frequentes, tanto que foram atendidos 768 chamados no ano passado para manutenção eletromecânica, desde troca de óleo até queima de motor.

Além disso, afirma que outra fase de obras precisará envolver uma revisão do que seriam problemas do projeto do sistema, como a altura de parte das casas de bombas (que foram inundadas na enchente).

“O sistema conseguiu conter o avanço das águas. Justamente por isso deu tempo para as pessoas saírem de casa. Não tivemos morte por afogamento ou rompimento de dique. O sistema protegeu a cidade para salvar vidas. Apresentou falhas sim. E vamos proceder os reparos necessários para devolver a segurança a Porto Alegre”, continua.

Problemas nas casas de bombas, muros e diques eram conhecidos havia anos. E existia até estimativa de quanto seria preciso para eliminá-los. Levantamento de um consultor feito no ano passado apontava que R$ 400 milhões eram necessários para recuperar as estações de bombeamento.

O valor é semelhante ao previsto pela prefeitura para reconstruir o sistema. Ou seja, cerca de 5% do prejuízo total estimado pela prefeitura até agora.

Segundo especialistas, uma reforma do sistema poderia ter evitado grande parte dos impactos em Porto Alegre. Não todos, contudo, pois a altura atual de parte dos diques e o fato de a rede de proteção não abranger toda a área ribeirinha deixam vulneráveis as ilhas e bairros das zonas norte e sul, por exemplo.

“O desempenho do sistema contra cheias de Porto Alegre foi, infelizmente, insuficiente para proteger a cidade da cheia. Em função das falhas, a cidade foi inundando, o que, a rigor, não deveria ter acontecido”, diz Fernando Mainardi Fan, professor do Instituto de Pesquisas Hidrológicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). “O sistema deve ser restabelecido o quanto antes, dada a possibilidade de ocorrências de novas cheias no futuro próximo.”

Ele pondera que outras áreas da cidade não são abrangidas pelo sistema de diques (barreiras), muro e casas de bombeamento — o que deveria ser rediscutido agora. “Tudo isso deve ser incluído em um plano de reconstrução e reconstituição do sistema.”

Também hidrólogo, consultor e professor aposentado da Ufrgs, Carlos Tucci foi responsável pelo levantamento de que R$ 400 milhões resolveriam parte do problema das casas de bomba. “Atrasou um pouco (o avanço da inundação), mas ocorreu”, diz. “Foi próximo do que ocorreria se não tivesse.”

A rede antienchente inclui cerca de 68 quilômetros de diques (barreiras, como vilas elevadas), comportas e muro, além de casas de bombeamento. Ao todo, abrange a zona norte (também afetada pelo Rio Gravataí), o centro histórico e parte da zona sul – o restante dessa região e as ilhas não têm essa defesa.

A proteção foi construída no início dos anos 1970, pelo extinto Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), com novas casas de bombas criadas ao longo de décadas. Nos anos 1990, passou para a responsabilidade do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) de Porto Alegre, o qual foi extinto (sob críticas) em 2019. Hoje, é ligado ao Dmae.

No Plano de Metas atual da prefeitura, consta que o sistema operava em 85% da capacidade no início da gestão, em 2020, e seguia nessa média no ano passado. “A ampliação dessa meta representaria esforços antieconômicos de baixa repercussão na eficiência”, justificava a gestão Melo no documento. (AE)

