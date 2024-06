Esporte De volta ao Rio Grande do Sul, Juventude vence Atlético-GO por 1 a 0 pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Atacante Lucas Barbosa marcou o único gol da partida aos 37 minutos do primeiro tempo Foto: Nathan Bizotto/E. C. Juventude Atacante Lucas Barbosa marcou o único gol da partida aos 37 minutos do primeiro tempo (Foto: Nathan Bizotto/E. C. Juventude) Foto: Nathan Bizotto/E. C. Juventude

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Juventude venceu o Atlético-GO por 1 a 0, na noite de quarta-feira (5), em jogo atrasado válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. No Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Lucas Barbosa marcou o único gol da partida aos 37 minutos do primeiro tempo.

O confronto iniciou de forma equilibrada, com as duas equipes procurando espaço para as jogadas. Na primeira chegada do Juventude, João Lucas fez um lançamento na esquerda para Marcelinho. O camisa 11 do time jaconeiro puxou para o pé direito e bateu com efeito, procurando o ângulo do gol, mas a bola passou perto do travessão. Nenê cruzou do lado direito para Zé Marcos, que desviou de cabeça pela linha de fundo.

Aos 38 minutos do primeiro tempo, Nenê cobrou escanteio na segunda trave, Erick Farias desviou para o meio e Lucas Barbosa apareceu para empurrar a bola para o fundo da rede adversária e anotar seu segundo gol na Série A.

O Atlético-GO se recuperou na etapa final e pressionou o Juventude em busca do empate. Apesar das boas chances criadas, a atuação do goleiro Gabriel Vasconcelos dificultou a reação dos visitantes.

No fim do jogo, o lateral João Lucas, do Juventude, foi expulso de maneira inusitada, pois demorou para cobrar a lateral e recebeu cartão amarelo. Depois, foi expulso por reclamar do cartão recebido.

Esse foi o primeiro jogo da Série A do Brasileirão realizado no Rio Grande do Sul após a tragédia causada pelas fortes chuvas e enchentes no mês de maio. O Alfredo Jaconi também irá receber, no próximo sábado (8), a partida entre Internacional e Delfín, no jogo atrasado da quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

A equipe do técnico Roger Machado chegou aos nove pontos no Brasileirão e subiu para a 12ª posição na tabela do campeonato. Na próxima terça-feira (11), o Juventude recebe o Vitória, às 19h, no Alfredo Jaconi.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/de-volta-ao-rio-grande-do-sul-juventude-vence-atletico-go-por-1-a-0-pelo-brasileirao/

De volta ao Rio Grande do Sul, Juventude vence Atlético-GO por 1 a 0 pelo Brasileirão

2024-06-06