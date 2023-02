Porto Alegre Porto Alegre realiza Jornada Pedagógica para professores da rede municipal

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

Evento é uma oportunidade para reencontrar a comunidade escolar no início do ano letivo Foto: Pedro Piegas/PMPA Evento é uma oportunidade para reencontrar a comunidade escolar no início do ano letivo Foto: Pedro Piegas/PMPA

A Jornada Pedagógica do Ensino Fundamental 2023 ocorre de 14 a 16 de fevereiro, em modalidade híbrida (presencial e EAD). No primeiro dia, o evento acontecerá no Auditório Araújo Vianna. No segundo e terceiro dias, o conteúdo será transmitido remotamente para as escolas, via Youtube. A atividade é conduzida pela Secretaria Municipal de Educação.

A jornada pretende acolher os professores da rede municipal neste momento de retomada das atividades escolares para o período letivo 2023. O Ensino Infantil voltou às aulas no dia 8 de fevereiro, enquanto o Ensino Fundamental terá reinício em 22 de fevereiro.

São esperados 3.150 participantes para a jornada. “Será um momento de reencontro entre os profissionais da educação, marcado pela imersão em temas e projetos que conduzem as políticas públicas para o município. A jornada reafirma também nosso maior compromisso, o de garantir os direitos de aprendizagem dos nossos estudantes”, explica a titular da SMED, Sônia Rosa.

Entre os objetivos estão proporcionar momentos de aprendizagem e reflexões pedagógicas sobre o ano letivo; qualificar o debate sobre o processo de atualização curricular e divulgar as atividades desenvolvidas em 2022 pela área de gestão pedagógica e o planejamento para este ano.

Jornada Pedagógica do Ensino Fundamental

Dia 14 – Atividades presenciais no Auditório Araújo Vianna;

Dias 15 e 16 – Transmissão on-line de conteúdo diretamente para as escolas;

Público-alvo – Gestores educacionais, professores, profissionais da educação, profissionais de apoio à docência e nutrição das escolas próprias da Rede Municipal de Porto Alegre.

