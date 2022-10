Porto Alegre Porto Alegre realiza pesquisa para melhorar o transporte coletivo e atrair passageiros

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2022

Entre os questionamentos estão o perfil do usuário, satisfação sobre o uso, conforto dos pontos de ônibus e terminais, gastos com mudanças no transporte e pandemia. Foto: Alex Rocha/PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), em conjunto com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Porto Alegre (Smmu), inicia nesta quinta-feira (27) a aplicação da pesquisa Qualiônibus, que busca qualificar o transporte coletivo da cidade a partir da opinião dos usuários. Entre os questionamentos estão o perfil do usuário, satisfação sobre o uso, conforto dos pontos de ônibus e terminais, gastos com mudanças no transporte e pandemia.

“Lançamos em abril o programa Mais Transporte e trabalhamos diariamente para qualificar o atendimento ao usuário do transporte coletivo. Semanalmente, ampliamos as tabelas de viagens e estamos promovendo melhorias na infraestrutura que atende os passageiros. Essa pesquisa vai nos ajudar a visualizar o que mais é necessário para oferecer um melhor serviço”, destaca o secretário Adão de Castro Júnior.

O índice de satisfação geral é um dos indicativos do Prometa e será divulgado nos canais oficiais da prefeitura até o fim deste ano. “As pesquisas são um importante norteador para ações de qualificação do transporte coletivo. É essencial a participação da população para que possamos conseguir, juntos, aprimorar o serviço de transporte coletivo”, destaca o diretor-presidente, Paulo Ramires.

Qualiônibus

O Programa QualiÔnibus tem por objetivo qualificar o serviço de transporte coletivo por ônibus. Desenvolvido pelo WRI Brasil, com o apoio financeiro e conceitual da FedEx Corporation, o Programa visa a atrair e manter clientes do sistema, melhorar a mobilidade e tornar mais sustentável o transporte nas cidades. O QualiÔnibus é formado por cinco ferramentas (Pesquisa de Satisfação, Indicadores de Qualidade, Grupo de Benchmarking, Dia Um de Operação e Segurança em Primeiro Lugar) que possibilitam aos provedores do transporte coletivo criar um ciclo virtuoso de benefícios. Ao avaliar e melhorar o desempenho do transporte coletivo, a cidade poderá oferecer um serviço de maior qualidade para a população.

