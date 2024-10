Acontece Porto Alegre recebe a 8ª edição do maior congresso de empreendedorismo digital do Brasil

O CONEDI acontecerá nos dias 1 e 2 de novembro e trará especialistas em marketing digital, inovação, tecnologia e negócios Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A capital gaúcha será novamente palco do CONEDI, o maior congresso de empreendedorismo digital do Brasil, que chega à sua 8ª edição em 2024. O evento, que tradicionalmente ocorre no inverno gaúcho, neste ano será realizado nos dias 1 e 2 de novembro, devido às cheias que atingiram o Rio Grande do Sul e inviabilizaram sua realização. O Novotel, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, receberá cerca de 20 palestrantes e 10 workshops dedicados ao universo digital, com foco em tecnologia, inovação, marketing, criatividade e empreendedorismo.

Entre alguns dos destaques já confirmados desta edição estão Natália Torres, CEO e fundadora da Ads Rocket, conhecida por sua expertise em estratégia e tráfego pago. Com mais de oito anos de experiência, já gerenciou mais de R$ 9 milhões em investimentos, alcançando resultados expressivos para grandes lançamentos no Brasil. Outro nome de peso é Rafael Magalhães, autor dos textos e administrador das redes sociais do “Precisava Escrever”, que conta com uma audiência de 4 milhões de leitores em todo o mundo e está entre os três escritores brasileiros mais seguidos na internet.

O evento também contará com Catarina Leal, referência mundial em poses e a sexta infoprodutora mais bem-sucedida da Hotmart, que já vendeu seu livro para mais de 30 países, acumulando um faturamento de mais de R$ 3 milhões somente com a obra. Allan Barros, CEO da Pulse e fundador da Aceleraí, a primeira plataforma global de conteúdo publicitário compartilhado com celebridades, também está confirmado.

Produzido pela Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre (AJE-POA), o CONEDI é um evento multidisciplinar que abrange diversas áreas do empreendedorismo digital. Este ano, a entidade comemora 40 anos de história, representando e desenvolvendo as jovens lideranças da capital desde 1984. “Estamos muito entusiasmados em realizar o CONEDI neste ano, especialmente em um novo período, o que traz um desafio adicional e ao mesmo tempo uma nova perspectiva. Nosso objetivo continua sendo proporcionar dois dias de muito conteúdo, networking e conexões essenciais para os empreendedores que utilizam o meio digital para alavancar seus negócios,” comenta Willian Assis, Presidente do Conselho da AJE e idealizador do Congresso.

Acesse o link do CONEDI para a compra dos ingressos.

