Com investimento recorde, CMPC divulga projetos selecionados para a 4ª edição do Fundo Valor Local

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Mais de meio milhão de reais serão destinados para apoiar 18 projetos sociais, sendo este o maior número de iniciativas beneficiadas em uma única edição Foto: Marcos Querotti Foto: Marcos Querotti

A 4º edição do Fundo Valor Local, programa de fomento social da CMPC, já tem a definição dos projetos a serem apoiados. Serão 18 iniciativas gaúchas que receberão, ao todo, um investimento recorde na história da ação. Serão mais de meio milhão de reais destinados e que beneficiarão diretamente cerca de 7,5 mil pessoas de 20 cidades gaúchas.

Para a escolha dos projetos a serem apoiados nesta edição, a comissão julgadora analisou ações que contemplassem um ou mais dos sete pilares estratégicos da CMPC, que são: Cultura e Integração; Educação e Capacitações; Florestas e Serviços Ambientais; Cidades Sustentáveis e Qualidade de Vida; Acesso à Água e ao Saneamento; Empreendedorismo e Geração de Renda; e Cadeia de Fornecimento Local. Além disso, foram consideradas iniciativas ligadas a uma região ou comunidade que sofreu impactos significativos pelas enchentes.

“O Fundo Valor Local é um programa que desenvolvemos com o intuito de fortalecer nosso propósito de gerar valor compartilhado. É uma satisfação apoiar iniciativas que impactam de forma muito positiva diferentes regiões do RS, especialmente neste ano em que fizemos questão de também priorizar projetos que auxiliam na reconstrução do nosso Estado”, afirma Antonio Lacerda, diretor-geral de Celulose da CMPC no Brasil.

Entre as iniciativas selecionadas, estão ações como o “Patrimônio Ambiental Litoral Norte”, que consiste na produção de livro que destaca os cinco principais patrimônios ambientais do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, e tem por objetivo promover a conscientização ambiental, a valorização cultural e o incentivo ao turismo responsável. Ao todo, mais de mil pessoas serão beneficiadas nos municípios de Tramandaí, Palmares do Sul, Osório, Mostardas, Cidreira, Caraá, Capivari do Sul e Balneário Pinhal.

O SUS Animal: Saúde e Bem-estar dos Pets visa ampliar o atendimento do SUS Animal no centro clínico que já oferece consultas, vacinas, atendimento preventivo e ambulatorial com excelência aos animais de estimação com tutores de baixa renda, incluindo pessoas vulneráveis e atingidas pelas enchentes. A expectativa é que cerca de 2.500 pessoas serão beneficiadas em Barra do Ribeiro. Já o projeto Semeando a Paz: Formação e Conexões têm como premissa auxiliar na formação de professores da rede pública municipal de ensino, especialmente após profissionais da educação serem fortemente impactados pelas enchentes. Com esta iniciativa, 1.400 pessoas serão impactadas em Guaíba.

Confira a lista completa dos projetos contemplados pelo Fundo Valor Local no site da CMPC.

