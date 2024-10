Acontece Repaginada, Convenção AGAS reúne feira de negócios, palestras e shows em Tramandaí

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

A estimativa é de que 5 mil gestores e profissionais do varejo, representando mais de 650 empresas de 45 municípios, visitem a feira. Foto: Divulgação A estimativa é de que 5 mil gestores e profissionais do varejo, representando mais de 650 empresas de 45 municípios, visitem a feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Após reunir mais de 60 mil pessoas sob o tema “Superação” na Expoagas 2024, em agosto, a Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS) promove, nesta terça (29) e quarta-feira (30), seu tradicional encontro anual no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Repaginada, a 60ª Convenção Regional de Supermercados ocupará pela primeira vez os três pavilhões do Centro de Eventos de Tramandaí, localizado na Rua Ernesto Nunes Bandeira, S/Nº, em uma área de exposição que congrega 160 fornecedores de produtos, equipamentos e serviços para supermercados e outros setores do varejo – as inscrições para o público varejista são gratuitas.

Com uma extensa programação que promete debater a “transformação” do Litoral, incluindo palestra do ex-jogador Paulo César Tinga, seminários técnicos e um show da banda tradicionalista Tchê Guri, o evento deverá ser o maior já realizado pela entidade fora de Porto Alegre.

Para projetar a edição deste ano, com o dobro de expositores, a AGAS contou com o apoio da prefeitura de Tramandaí, que realizou reformas estruturais no Centro de Eventos e concluiu a conclusão do Pavilhão 3 – destinado, na Convenção, para apresentações de danças gauchescas e o show da banda tradicionalista Tchê Guri, a partir das 21 horas desta terça.

De acordo com o presidente da Associação, Antônio Cesa Longo, a ideia da entidade é promover negócios, estreitar relacionamentos, entreter o público e proporcionar qualificação e debates sobre o desenvolvimento da região. “Realizamos este encontro há 24 anos ininterruptamente no Litoral, apostando no potencial de crescimento desta região. Estamos vendo com orgulho transformações nas cidades praianas, como a construção de hospitais, universidades, portos e aeroportos, mas é imprescindível discutirmos os desenvolvimentos estruturais necessários para acompanhar este novo momento. Por isso, além dos negócios e das oportunidades para o setor varejista e a indústria, a feira terá outros segmentos em evidência”, destaca Longo.

A estimativa da organização é de que 5 mil gestores e profissionais do varejo, representando mais de 650 empresas de 45 municípios, visitem a feira. O volume de negócios esperado é de R$ 25 milhões nos três dias. Para estimular a concretização das negociações durante o evento, a AGAS vai sortear um automóvel Fiat Mobi zero quilômetro entre os visitantes que efetuarem pelo menos R$ 1 mil em compras junto aos expositores. “O objetivo é fomentar que os negócios sejam concretizados já dentro do evento, já que muitas empresas iniciam as conversas na feira e concluem a negociação somente semanas depois”, explica Longo.

Nesta quarta, pela manhã, o ex-jogador de futebol Paulo César Tinga abre o calendário do dia com a palestra “A importância do trabalho em equipe”, às 9 horas. Depois, às 10h30, o vice-presidente e comunicador da Rede Pampa de Comunicação, Paulo Sérgio Pinto, mediará um painel com o título “Transforma Litoral”, discutindo mudanças estruturais e o desenvolvimento de diferentes segmentos na região litorânea. Os convidados são o secretário de Turismo do Estado, Ronaldo Santini; o senador Luis Carlos Heinze; o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, Paulo Pimenta; o idealizador do movimento “Decola Litoral”, Fabiano Brogni; o empresário Alfredo Pessi, do Grupo Pessi; o gestor da Aegea Saneamento, Fabiano Dallazen; e o sócio-diretor da BrainEnergy, Telmo Magadan, falando sobre a energia eólica.

“O crescimento demográfico é uma realidade e o Litoral está cada vez mais preparado para receber novos moradores e famílias em busca de residência fixa, mas é importante estarmos atentos às questões estruturais para que possamos dar base a esta transformação positiva que nossa região vem passando”, justifica Cesion Pereira, diretor da AGAS no Litoral e representante da entidade no painel.

Além das palestras, outro destaque da programação serão os encontros de posse das diretorias do AGAS Jovem e do AGAS Mulher, que serão comandadas, respectivamente, por Roberta Barreto (Codebal Supermercados/ Eldorado do Sul) e Agnes dos Passos Ramos (Super Gauchão/ Porto Alegre). “O AGAS Jovem tem a reeleição da presidente Roberta Barreto, em um núcleo que é modelo para todo o Brasil e já congrega mais de 300 sucessores de supermercados. Já o AGAS Mulher chega com a missão de reunir as lideranças femininas, historicamente reconhecidas pela entidade e pelo setor como peças fundamentais para o desenvolvimento do nosso setor. Há mais de 10 anos, as mulheres são maioria entre os trabalhadores de supermercados no RS”, conclui Longo.

As inscrições para a 60ª Convenção Regional de Supermercados podem ser realizadas pelo site www.agas.com.br e são gratuitas para varejistas. Visitantes de outros segmentos e público em geral pagam R$ 30,00 para toda a programação dos dois dias.

Programação completa

Terça

14h

Abertura da feira

15h

Oficina 1 – Retenção de talentos (Angelita Garcia)

16h

Oficina 2 – Prevenção de Perdas (Henrique Oyarzabal)

17h

Oficina 3 – Segurança tributária (Rafael Mattos/ Grupo Vow)

19h

Abertura oficial

20h

Carreteiro na feira

21h

Show de danças gaúchas + Tchê Guri

21h

Encerramento da feira

Quarta

9h

Palestra Paulo César Tinga | “A imporância do trabalho em equipe”

10h30

Painel “Transforma Litoral” | Paulo Pimenta, Fabiano Brogni, Alfredo Pessi, Fabiano Dallazen, Ricardo Santini, Luis Carlos Heinze, Telmo Magadan, Cesion Pereira e Paulo Sérgio Pinto.

12h

Abertura da feira

15h

AGAS Mulher: Alimentação saudável, impulsionando vendas | Caroll Martins

16h

Oficina – Excelência em Atendimento | Angelita Garcia

17h

AGAS Jovem: Tendências Pós-Sial

20h

Encerramento troca de cupons

20h30

Sorteio do carro

21h

Encerramento do Evento

2024-10-29