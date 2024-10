Acontece Feijoada com Samba + Me Leva Festival reúne 20 mil pessoas no Parque do Harmonia, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

Belo, Turma do Pagode, Pixote, Matheus e Kauan e MC Daniel foram os destaques no palco do evento Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Neste sábado (26), a capital gaúcha foi palco do encontro de artistas que são destaque no cenário nacional em diferentes ritmos. A Feijoada com Samba + Me Leva Festival fez história e reuniu cerca de 20 mil pessoas, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Belo, Turma do Pagode, Pixote, Matheus e Kauan e MC Daniel foram os destaques no palco do evento e fizeram o público cantar e dançar ao som de diversos hits do pagode, do sertanejo e do funk.

Primeira atração principal a subir no palco do evento, a Turma do Pagode esquentou o público com músicas que fazem parte da trajetória dos mais de 20 anos de história da banda, como “Lancinho”, “Camisa 10”, “Sua Mãe Vai Me Amar” e “Deixa em Off”.

Com bagagem de mais de 30 anos de carreira, o Pixote encantou a plateia com canções que fazem parte da memória dos apaixonados por pagode, entoando hits como “Nem de Graça”, “Brilho de Cristal”, “Meu Amor”, “Insegurança”, “Mande um Sinal”, “Saudade de Nós” e “Fã de Carteirinha”.

Representando o ritmo sertanejo no festival, Kauan desfilou um repertório repleto de sucessos da dupla Matheus e Kauan. Devido a uma otite, Matheus não pode estar presente na apresentação, mas Kauan fez o público vibrar. Com grande destaque no pagode e na música romântica, Belo foi uma das atrações mais esperadas do dia. Considerado o “cantor das multidões”, o artista emocionou o público com diversas músicas.

Com sua personalidade cativante e um estilo próprio, MC Daniel encerrou o evento com a sua coleção de sucessos e versões de diversos hits. O Falcão, como é conhecido por seus fãs, cantou sucessos como “Balmain”, “Namora Aí”, “Revoada”, além do sucesso “Vamo de Pagodin”, que teve um convidado muito especial no palco, o pequeno fã do cantor, Yuri Miutchu.

2024-10-28