Acontece Convenção ExpoAgas inicia nesta terça-feira em Tramandaí

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

60ª Convenção Regional de Supermercados ocupará pela primeira vez os três pavilhões do Centro de Eventos de Tramandaí Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Expoagas 2024 começa nesta terça-feira (29) em Tramandaí. Após reunir mais de 60 mil pessoas em agosto sob o tema “Superação”, a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) realiza seu tradicional encontro anual no Litoral Norte, nos dias 29 e 30 de outubro. O programa Pampa Debates, da Rede Pampa, sob o comando de Paulo Sérgio Pinto, será realizado diretamente do local no primeiro dia do evento.

Repaginada, a 60ª Convenção Regional de Supermercados ocupará pela primeira vez os três pavilhões do Centro de Eventos de Tramandaí, em uma área de exposição que congregará 160 fornecedores de produtos, equipamentos e serviços para supermercados e outros setores do varejo.

Com uma programação variada que inclui debates sobre a “transformação” do Litoral, palestra do ex-jogador Paulo César Tinga, seminários técnicos e show da banda Tchê Guri, o evento promete ser o maior da entidade fora de Porto Alegre.

Para projetar a edição deste ano, com o dobro de expositores, a Agas contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Tramandaí, que realizou reformas estruturais no Centro de Eventos e terminou a conclusão do Pavilhão 3 – destinado, na Convenção, para apresentações de danças gauchescas e o show da banda tradicionalista Tchê Guri, a partir das 21 horas do dia 29 de outubro.

Confira a programação completa:

Dia 29/10

14h – Abertura da feira

15h – Oficina 1 – Retenção de talentos (Angelita Garcia)

16h – Oficina 2 – Prevenção de Perdas (Henrique Oyarzabal)

17h – Oficina 3 – Segurança tributária (Rafael Mattos/ Grupo Vow)

19h – Abertura oficial

20h – Carreteiro na feira

21h – Show de danças gaúchas + Tchê Guri

21h – Encerramento da feira

Dia 30/10

9h – Palestra Paulo César Tinga | “A importância do trabalho em equipe”

10h30 – Painel “Transforma Litoral” | Paulo Pimenta, Fabiano Brogni, Alfredo Pessi, Fabiano Dallazen, Ronaldo Santini, Luis Carlos Heinze, Telmo Magadan, Cesion Pereira e Paulo Sérgio Pinto.

12h – Abertura da feira

15h – AGAS Mulher: Alimentação saudável, impulsionando vendas | Caroll Martins

16h – Oficina – Excelência em Atendimento | Angelita Garcia

17h – AGAS Jovem: Tendências Pós-Sial

20h – Encerramento troca de cupons

20h30 – Sorteio do carro

21h – Encerramento do Evento

