Acontece Cooperativismo gaúcho traz ao RS referências nacionais em negócios para impulsionar setor

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Maior evento da história recente do cooperativismo gaúcho ocorre nos dias 28, 29 e 30 de outubro, no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

No ano em que o Rio Grande do Sul mostrou a sua capacidade de superação, o Sistema Ocergs irá realizar o maior evento da história recente do cooperativismo gaúcho, a Semana de Competitividade. Referências nacionais do mercado como a economista Zeina Latif e o futurista Tiago Mattos estão entre os convidados que irão conduzir palestras, workshops e trilhas sobre diferentes temas para impulsionar a competitividade das cooperativas.

Com a apresentação da jornalista Mari Palma, reconhecida e premiada pelo trabalho no G1, na TV Globo e na CNN Brasil, o evento será nos dias 28, 29 e 30 de outubro, no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul. As inscrições já foram encerradas, e as vagas são exclusivas para associados, colaboradores e presidentes das cooperativas registradas no Sistema Ocergs.

O objetivo da Semana da Competitividade é impulsionar, fortalecer e qualificar o cooperativismo no Estado. O presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, explica que a Semana de Competitividade está sendo planejada pensando nos interesses de técnicos e dirigentes de cooperativas, dentro de um contexto atual de mercado.

“É uma grande oportunidade não só para tornarmos o cooperativismo como um todo mais competitivo, mas também para agregar valor dentro das suas cooperativas, das suas gestões e das suas comunidades”, define Hartmann.

Destaques da programação

Com o objetivo de tornar o cooperativismo gaúcho mais competitivo e conectado ao mercado e ao futuro, os conteúdos abordados na Semana de Competitividade foram divididos em quatro trilhas fundamentais:

1 – Pessoas e Lideranças: focada na formação de líderes que terão a missão de guiar as cooperativas no contexto atual, marcado pela crescente interação online e pelos desafios trazidos pela Inteligência Artificial.

2 – Negócios e ESG: o propósito cooperativista mostra que é possível e imprescindível equilibrar resultados concretos e ações sustentáveis, encontrando soluções ética e socialmente responsáveis para desenvolver as comunidades onde as cooperativas estão inseridas.

3 – Gestão Orientada por Dados: os líderes de cooperativas que tomam decisões baseadas em dados têm maiores chances de acertar, porque conseguem ter mais agilidade e assertividade na identificação de oportunidades, tendências e ameaças.

4 – Comunicação: habilidade técnica fundamental para a transmissão de informações e conhecimento com qualidade. A partir desta trilha, os profissionais irão aprender técnicas para aprimorar a comunicação do propósito e dos diferenciais do cooperativismo à sociedade.

A programação contará com referências do mercado e do meio intelectual brasileiro, incluindo:

Andrea Iorio: palestrante, escritor e professor da Fundação Dom Cabral, é uma das maiores autoridades do país em Liderança, Inovação e Soft Skills (habilidades comportamentais) no contexto da transformação digital. Ele enxerga as tecnologias como a Inteligência Artificial (IA) não como fim, mas como um meio para a transformação das pessoas e das competências profissionais.

Zeina Latif: sócia-diretora da Gibraltar Consulting, é uma das economistas mais influentes do mercado brasileiro. Já escreveu periodicamente para os jornais Estadão e O Globo, defendendo o controle dos gastos públicos.

Tiago Mattos: expert em futuros e cofundador de iniciativas da nova economia, Tiago é empreendedor, autor e professor. Foi o primeiro brasileiro a ser membro do corpo docente da Singularity University (EUA), organização que nasceu da parceria de NASA e Google. Seu trabalho influenciou decisões estratégicas de dezenas de organizações no Brasil. Além disso, Tiago já participou de encontros com líderes de Microsoft, Coca-cola, Fiat/Chrysler, Merck e ABI/Ambev.

Léo Farah: especialista em Gestão de Desastres pela Unesco, vivenciou diferentes experiências em que foi necessário agir com a razão em cenários de extrema emoção. Léo Farah compartilha histórias, teorias e técnicas que podem ajudar a atingir objetivos, resgatar valores e salvar vidas.

André Carvalhal: especialista em design para sustentabilidade, defende um cenário com empresas, indústrias e mercado mais responsáveis em relação aos danos causados ao planeta e ao meio ambiente pelo consumo excessivo.

Alexandre Pellaes: palestrante, pesquisador e especialista em novos modelos de gestão e futuro do trabalho, foi duas vezes capa da Revista Você S.A. e duas vezes palestrante TEDx. Em mais de 20 anos de carreira, foi de estagiário a CEO em empresas nacionais, multinacionais, públicas e privadas. Estuda novas práticas de trabalho, ajudando pessoas e organizações a terem uma relação mais saudável e produtiva.

Confira a programação completa:

28/10

13h: Credenciamento

13h30: Abertura do Evento

14h30: Palco principal: palestra magna, com Leo Farah – Heróis gaúchos: como superar tempos difíceis

15h45: Coffee break

16h15: Palco principal: palestra magna, com Tiago Mattos – Criatividade do futuro



29/10

9h: Boas-vindas

9h10: Palco principal: palestra magna, com Alexandre Pellaes

10h30: Coffee break

10h50: Painelista Sheila Mittelstaedt

12h: Almoço

13h30: Painelista Mariana Pinho Duarte – Unimed BH

14h10: Painelista Gustavo Loyola

14h40: Programa de Ideias

15h: Mediação com Isaura Morel

15h30: Coffee break

16h: Palco principal: palestra magna, com Estevan Sartoreli



30/10

8h30: Início do evento

8h40: Painelista Rosilene Rosado

10h: Coffee break

10h30: Palco principal: palestra magna, com Zeina Latif – Cenários econômicos

11h40: Encerramento

