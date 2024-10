Acontece Projeto RS Sustentável completa 14 anos com lançamento do X Fórum Oportunidades da Economia

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Governador Eduardo Leite esteve presente no VII Fórum Soluções para a Economia Gaúcha, realizado na Expointer, e fará a abertura dos debates no dia 7 de novembro.

Uma parceria de sucesso entre a Rede Pampa e o Banrisul, o Projeto RS Sustentável completa 14 anos em 2024. Sempre trazendo para o debate grandes personalidades dos setores público e privado do Rio Grande do Sul, neste ano, a iniciativa apresenta a 10ª edição do Fórum Oportunidades da Economia segundo o Plano Rio Grande, que será realizado no dia 7 de novembro, no auditório do Ministério Público do Estado.

O X Fórum Oportunidades da Economia propõe um engajamento com o Plano Rio Grande do governo do Estado frente aos novos desafios do pós-catástrofe climática. As principais lideranças estaduais estarão reunidas durante três horas para debater as dificuldades, avanços e possibilidades para o cenário econômico do Rio Grande do Sul. Serão abordados os impactos que as empresas sofreram com as enchentes, mas também as pessoas, na superação dos traumas e a reconstrução da vida.

“Uma discussão dessa grandeza, onde há uma ativação de ideias, de sugestões trazidas por diversos setores, só pode sair coisa boa, nunca se sai menor do que se entrou. Temos que aproveitar muito essa experiência, todas essas pessoas que estão levando oportunidades, levando quem sabe até transformações na forma como a gente vem realizando as nossas atividades. Não deixa de ser uma oportunidade para que novos cases surjam, para que novas oportunidades surjam dentro do Estado”, destaca o secretário do Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini.

Desde 2010, o projeto aborda temas ligados à Economia Sustentável, como meio ambiente, desenvolvimento, incentivos, financiamento, emprego, renda, inovação com foco no mercado interno e externo e a importância do Rio Grande do Sul frente ao mercado nacional e internacional. Em formato itinerante, o RS Sustentável já promoveu grandes encontros na Expointer, na Expodireto, no Litoral, além do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Destacam-se ainda as edições especiais do Fórum em momentos difíceis da economia do estado e também mundial, como cenários pós-guerra, pós-pandemia e, mais recentemente, pós-enchente.

“Há 14 anos, resolvemos criar um guarda-chuva para os nossos projetos. Isso que era o guarda-chuva, naquele momento, se chamou de RS Sustentável, onde se debatia grandemente o meio ambiente. Realizamos eventos sobre água, energia, desenvolvimento, sobre todo assunto que surgia com relevância para o Estado, nós estávamos promovendo debates. São 31 eventos realizados. Dentro disso, o Fórum Oportunidades da Economia chega à 10ª edição. Então são anos promovendo esses debates, anos que a gente olha para trás e pode afirmar que tivemos sucesso em todos”, comenta o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, idealizador do RS Sustentável.

Em 2024, o RS Sustentável também entregou o VII Fórum Soluções para a Economia Gaúcha – Novo Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que foi realizado na Casa da Rede Pampa durante a 47ª Expointer. A edição foi marcada pela positividade e pelo esforço conjunto pela reconstrução – sentimento que predominou na feira internacional, realizada poucos dias após a enchente que assolou o estado e havia deixado o Parque de Exposições Assis Brasil completamente submerso.

Fórum

A 10ª edição do Fórum Oportunidades da Economia segundo o Plano Rio Grande ocorrerá no dia 7 de novembro, às 14h, no auditório do Ministério Público do Estado, em Porto Alegre. A abertura do Fórum será feita pelo governador Eduardo Leite. A apresentação ficará a cargo da comunicadora da TV Pampa Magda Beatriz e a mediação dos debates será conduzida pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto.

Compõem o time de painelistas: o presidente do Banrisul, Fernando Lemos; o secretário do Turismo do RS, Ronaldo Santini; o vice-presidente da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros, César Saut; o diretor dos hospitais São Francisco, Sto Antônio e Nora Teixeira, Fernando Lucchese; o diretor da Reiter Log, Mauro Pilz; diretor-geral da CMPC, Antonio Lacerda; o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos; o presidente do Sistema FIERGS, Cláudio Bier; o diretor da Partner at McKinsey & Company, Sergio Canova Junior; a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, Marjorie Kauffmann; o presidente da Cotrijal, Nei Manica; e o diretor de Desenvolvimento do Banrisul, Fernando Postal.

O evento é uma iniciativa da Rede Pampa em parceria com Banrisul, Icatú e Rio Grande Seguros, e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e terá transmissão ao vivo pela Rádio Liberdade, pelo canal no Youtube da TV Pampa e pelo site. As inscrições são gratuitas e limitadas até o dia 6/11 pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br.

