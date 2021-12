Porto Alegre Porto Alegre recebe autorização para financiamento de 150 milhões de dólares

16 de dezembro de 2021

Essa é a terceira autorização de financiamento concedida à prefeitura de Porto Alegre nos últimos 45 dias

A Cofiex (Comissão de Financiamentos Externos) do Ministério da Economia aprovou mais uma operação de crédito para a prefeitura de Porto Alegre. A autorização para o financiamento de US$ 150 milhões (R$ 857 milhões) via BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) foi oficializada nesta semana.

O foco da nova iniciativa será o desenvolvimento social e a sustentabilidade fiscal da Capital gaúcha. O financiamento prevê contrapartida na ordem de US$ 37,5 milhões (R$ 214,2 milhões), fazendo com que o investimento total fique acima de R$ 1 bilhão. A proposta, elaborada pela Diretoria de Captação de Recursos e Programas de Financiamento da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos, ficou em quarto lugar entre os 13 projetos selecionados.

Em termos de volume de contratação, o financiamento autorizado foi o segundo maior, ficando atrás apenas do Projeto de Recuperação Educacional Pós-Pandemia do Ministério da Educação, orçado em US$ 250 milhões.

“O programa possui dois objetivos macro e de longo prazo: promover a inclusão social e retomar o desenvolvimento econômico. O que buscamos é a criação de uma forma de trabalho integrada e transversal que atenda às necessidades da população, através da oferta de mais saúde, de mais educação e da geração de mais oportunidades no mercado de trabalho”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Por meio desse financiamento, a prefeitura informou que buscará “ampliar e qualificar os investimentos sociais, reduzir a pobreza e oferecer serviços públicos de excelência, melhorando a qualidade do gasto público e a sustentabilidade fiscal”.

