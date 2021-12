Rio Grande do Sul Judiciário gaúcho entra em recesso na segunda-feira

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2021

Durante o recesso, os serviços serão prestados em regime de plantão Foto: Reprodução Durante o recesso, os serviços serão prestados em regime de plantão. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Judiciário gaúcho estará em recesso a partir de segunda-feira (20) até o dia 6 de janeiro. Durante esse período, os serviços serão prestados em regime de plantão nas comarcas do interior e de Porto Alegre e no TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul).

A suspensão dos prazos, intimações, audiências e sessões de julgamento, bem como a vedação de publicação de notas de expediente, vai vigorar no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro.

Segundo grau

Durante o recesso, o atendimento aos casos urgentes, novos ou em curso, no âmbito da segunda instância, será realizado por meio do sistema de plantão do TJ-RS, que funcionará na estrutura física do Serviço de Plantão do Foro Central de Porto Alegre. O protocolo das medidas urgentes será realizado pelo processo eletrônico ou diretamente no balcão.

Primeiro grau

O funcionamento dos foros e unidades judiciais do primeiro grau de jurisdição ficará restrito aos serviços internos essenciais ao atendimento das medidas de urgência pelo sistema de plantão.

O atendimento do plantão ocorrerá, preferencialmente, por meio remoto. As medidas de urgência relativas aos processos físicos e eletrônicos do e-themis em andamento deverão ser encaminhadas via Plantão Web.

