Porto Alegre Zona Norte de Porto Alegre recebe serviços de utilidade pública e Feirão de Empregos nesta semana

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2024

Mobilização inclui uma série de serviços para imigrantes. (Foto: Maria Emilia Portella / PMPA)

Ao longo desta semana, a região dos bairros Humaitá e Navegantes, ambos na Zona Sul de Porto Alegre, recebem a Caravana de Direitos da Defensoria Pública da União (DPU). Os serviços estão disponíveis das 9h às 17h, na sede da Paróquia São Miguel Arcanjo – rua Padre Diogo Feijó nº 657. No mesmo local, será realizado na sexta-feira (25) o Feirão de Empregos do Sine e Fundação Panamericana de Desenvolvimento.

A Caravana proporciona assistência jurídica e informações sobre benefícios relacionados às enchentes de maio, tais como acesso a valores do Auxílio-Reconstrução, programa “Volta por Cima” e recursos do pix “SOS RS”. Também esclarecer dúvidas sobre INSS, seguro-desemprego e Bolsa Família, dentre outros, ou a respeito de aplicativos e sites como CadÚnico e gov.br. Outro serviço é a emissão da segunda-via de certidão de nascimento, casamento ou óbito.

Já no que se refere ao Feirão do Sine, a mobilização vai das 9h às 16h, incluindo atendimento a imigrantes – não somente para encaminhamento a oportunidades de trabalho como apoio para obtenção de documentos e confecção de currículo. Estão previstas, ainda, as presenças de representantes de empresas e de um palestrante especializado em saúde no ambiente do trabalho.

Os demais serviços da prefeitura de Porto Alegre relacionados à enchente continuam realizados normalmente no local, em dias úteis, entre 9h e 17h30min. A lista de serviços abrange atendimento para Registro Unificado (correções), Cadastro Único, solicitações referentes a tributos municipais como IPTU, orientações sobre habitação, vagas de emprego, encaminhamento de serviços urbanos, contas e serviços de água e esgotos, dentre outras demandas.

A Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGov) é responsável pela coordenação dos postos avançados de atendimento, por meio das subprefeituras das respectivas regiões. Também atendem no local representantes das pastas de Desenvolvimento Social (SMDS), Fazenda (SMF) e Serviços Urbanos (SMSUrb), assim como a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e o já mencionado Sine Municipal.

Serviços de saúde

Em paralelo, os bairros Humaitá e Anchieta terão nesta semana a visita do ônibus móvel da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O primeiro será contemplado na quarta-feira (23), na avenida Ernesto Neugebauer nº 2.470, ao passo que o segundo receberá no dia seguinte a unidade itinerante, estacionada na avenida Dique nº 640. Em ambos, o horário vai das 9h às 16h.

Estarão disponíveis consultas médicas e de enfermagem, vacinação, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez, aplicação de medicação injetável, curativo e retirada de pontos. As comunidades também terão acesso a consultas de pré-natal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites, verificação de glicose e pressão arterial, atualização de receitas e encaminhamentos para especialidades.

(Marcello Campos)

2024-10-20