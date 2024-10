Porto Alegre Programa “Bota-Fora” atende 18 comunidades de Porto Alegre nesta semana

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O projeto atende regiões em situação de vulnerabilidade social. Foto: Cristine Rochol/PMPA O projeto atende regiões em situação de vulnerabilidade social. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O projeto Bota-Fora atenderá 18 comunidades de Porto Alegre entre terça-feira (22) e sexta-feira (25). A ação inicia às 8h e tem o objetivo de colaborar com o descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares. Podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, dentre outros objetos volumosos. Isso evita que material descartado irregularmente obstrua arroios, bocas de lobo e cause alagamentos. O projeto atende regiões em situação de vulnerabilidade social.

Os moradores devem colocar os materiais em frente às residências na noite anterior, ou até as 7h30 do dia do Bota-Fora. A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

Programação por comunidades

Terça-feira: Parque Belém (Glória), Morro dos Ventos (Glória), Canudos (Glória) e Renascença (Glória);

Quarta-feira: Aparício Borges (Partenon), Núcleo Esperança (Restinga), Altos da Lagoa (Humaitá) Terra Nova (Humaitá), Mirim (Mário Quintana), São Judas Tadeu (Partenon), Taquareiras (Glória), Jardim Marabá (Glória) e Vila dos Alpes (Glória);

Quinta-feira: Francisca (Lajeado), Santo André e Trevo (Humaitá e Navegantes), Bela Vista (Humaitá e Navegantes) e Clara Nunes (Lajeado);

Sexta-feira: João Pessoa (Partenon).

O descarte desses materiais também pode ser feito diretamente em uma das Unidades de Destino Certo (UDC) do DMLU. As UDCs, também chamadas de Ecopontos, recebem madeira, móveis velhos e entulhos e estão distribuídas pela cidade. Os endereços podem ser consultados no site da prefeitura da cidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/projeto-bota-fora-atende-18-comunidades-nesta-semana-em-porto-alegre/

Programa “Bota-Fora” atende 18 comunidades de Porto Alegre nesta semana

2024-10-20