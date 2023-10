Porto Alegre Porto Alegre recebe Conferência Municipal da Juventude nesta semana

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2023

Evento debate temas prioritários para a juventude. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

A 6ª Conferência Municipal da Juventude ocorre nesta terça-feira (10), a partir das 8h, no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, no bairro Santana. O evento tem como objetivo reunir demandas para a implementação nas políticas voltadas para os jovens no âmbito municipal. O tema desta edição é “Reconstruir no presente, construir o futuro”.

A etapa de Porto Alegre é coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e pelo Conselho Municipal da Juventude (CMJ). “Eventos como esse são de grande importância para promover o diálogo entre os jovens, sociedade civil e o Poder Público na definição das prioridades para a nossa juventude”, afirma a titular da Smelj, Débora Garcia.

O evento terá a participação de jovens com idade entre 15 e 29 anos, além de gestores públicos do setor. Estão inscritos cerca de 180 participantes, divididos em Grupos de Trabalho, que irão discutir temas como direito à diversidade e igualdade, trabalho e renda e também no âmbito da sustentabilidade e meio ambiente. Após a definição dos temas prioritários, serão escolhidos delegados que irão representar a Capital nas discussões e votações para deliberação das políticas públicas voltadas para o setor, que ocorrem tanto em âmbito estadual quanto nacional.

Baile de Debutantes Solidário

O Baile de Debutantes Solidário será realizado na Associação Leopoldina Juvenil, nesta segunda-feira (9), a partir das 20h. São 15 meninas de projetos sociais da Capital que irão participar do evento.

“Nós temos noção do quanto isso é importante para as meninas, em muitas situações se trata da realização de um sonho que conseguimos, através de parcerias, tornar realidade”, afirma a secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Débora Garcia. Um dos destaques deste ano é a informação compartilhada no cadastro realizado pelas meninas sobre qual a profissão que gostaria de exercer no futuro.

Cinco debutantes que comemoram o aniversário moram no bairro Bom Jesus. As outras dez debutantes integram o acolhimento institucional da Fundação Pão dos Pobres, localizada no bairro Cidade Baixa.

A organização inicia pela tarde com a produção de cabelo e maquiagem, prova de vestidos e ensaio geral para o baile, que terá alunos do Colégio Militar de Porto Alegre como pares. As madrinhas serão as debutantes da própria Associação Leopoldina Juvenil 2023. Após o desfile, ocorre a valsa com pais ou responsáveis e o jantar. A comemoração do aniversário é completa com música, dança e parabéns.

