Taxistas aceitam proposta da prefeitura e reajuste será de 20,7%

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2023

Valor da bandeirada sobe 20,7% a partir desta segunda (9). (Foto: Joel Vargas/PMPA)

Sindicatos e associações de taxistas de Porto Alegre aprovaram, em reunião na manhã deste sábado (7), a proposta da prefeitura da Capital que concede 20,7% de reajuste na tarifa. A categoria não tinha aumento desde 2016 e negociava com o município desde setembro.

O valor sugerido pela prefeitura está de acordo com o IPCA dos últimos três anos. Segundo os taxistas, a defasagem da bandeirada chegava a 73%. Porém, eles decidiram pedir 30% de reajuste. A bandeirada inicial custa hoje R$ 5,18. O quilômetro rodado em bandeira 1 custa R$ 2,59. O valor da bandeira 2 é de R$ 3,36.

De acordo com o prefeito Sebastião Melo, os índices negociados são os mesmos pagos aos demais serviços da prefeitura. “A categoria tinha direito a aumentos superiores a 70% que, se pudéssemos, concederíamos, mas precisamos ser coerentes e governar com isonomia”, disse Melo.

O presidente da Associação dos Permissionários Autônomos de Táxi em Porto Alegre (Aspertaxi), Walter Luís Barcellos, o representante da Associação dos Taxistas (Asstaxi), Roger Vieira, e o presidente do Sindicato dos Taxistas, Luiz Nozari, manifestaram satisfação com o acordo de reajuste, que passa valer após publicação do decreto nesta segunda-feira (9), no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa).

“Desde que a categoria nos apresentou a proposta, temos dialogado. Assim como o transporte coletivo, entendemos o modal táxi como um serviço fundamental à população”, destacou o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão Castro Júnior. Também participou da negociação o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

Um projeto será enviado à Câmara Municipal substituindo o IGPM pelo IPCA para as próximas reposições. O projeto também estabelecerá que os pedidos de reajuste terão que ser feitos no máximo no mês de janeiro, ou a categoria poderá perder o direito ao aumento.

Histórico

Em janeiro, foi sancionada a Lei 13.360, que autorizou a extinção da Taxa de Gerenciamento Operacional (TGO) e o parcelamento dos débitos ocasionados durante a pandemia, no período de março de 2020 a novembro de 2021. Também houve o aumento da vida útil dos táxis de oito para dez anos e diminuição do tamanho do porta-malas, permitindo que os taxistas possam utilizar veículos menores na frota.

