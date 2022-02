Porto Alegre Porto Alegre recebe doação para arborização e embelezamento do Centro Histórico

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2022

As árvores promovem a ocupação do espaço público e mais saúde para população. Foto: Cesar Lopes/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre recebeu, nesta segunda-feira (7), 25 floreiras feitas de material reciclável, para tornar mais sustentável e arborizado a área central da cidade. Os vasos serão instalados na região da avenida Borges de Medeiros e no Centro Histórico, em locais definidos pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. A operação para instalação é feita pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e deve ser concluída ainda nesta semana.

Cada floreira é feita a partir da reciclagem de aproximadamente 30 mil unidades de sacolas plásticas. Os vasos possuem árvores como Palmeiras, Jabuticabeira, Plátanos, Cerejeiras Japonesa, Canelas, entre outras, com cerca de cinco anos de idade cada, que pesam, em média, cerca de 1 tonelada. “Essas intervenções agregaram no embelezamento do nosso Centro Histórico, além de auxiliar na segurança viária, contemplando melhor fluidez dos carros e proteção aos pedestres”, disse o secretário de Mobilidade Urbana, Matheus Ayres.

As árvores também promovem a ocupação do espaço público e mais saúde para população. “Um espaço público mais agradável, que utiliza arborização para auxiliar na segregação dos espaços, qualifica também a segurança viária na região central”, ressalta o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires.

“Essa é uma iniciativa louvável, uma inovação que vai ajudar a melhorar o ambiente da cidade, viabilizada por um empresário com foco na sustentabilidade e na reciclagem correta dos materiais”, declara o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm. A doação foi feita pela empresa Suzuki Recicladora, com intermediação da Braskem.

