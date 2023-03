Porto Alegre Porto Alegre recebe exposição de resgate à cultura indígena, com ação educativa gratuita às escolas

Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

A mostra Ave, Tekohá/Curumim é uma homenagem aos povos originários. (Foto: Divulgação)

O tradicional Dia do Índio, comemorado todo 19 de abril, passa a ser chamado oficialmente de Dia dos Povos Indígenas. A mudança do nome da celebração tem o objetivo de explicitar a diversidade das culturas dos povos originários. Em abril, Porto Alegre recebe exposição de resgate à cultura indígena, com ação educativa gratuita às escolas.

A mostra Ave, Tekohá/Curumim é uma homenagem aos povos originários, trazendo um novo olhar sobre a cultura Guarani, através da literatura, da poesia e da música.

A exibição ocorrerá no Theatro São Pedro, de 4 a 30 de abril. Haverá visitas mediadas no teatro com guias especializados. As visitas para escolas, exposição/teatro, acontecem às terças-feiras, às 10h30 e 14h, sob agendamento. Antes, o projeto chega a Suíça.

Os livros Ave, Tekohá e Curumim serão lançados no Salão do Livro de Genebra que acontece de 22 a 26 de março. Em cerimônia promovida pela editora suíço-brasileira, Helvetia Editions, a autora Cleonice Bourscheid será homenageada com o Troféu Talentos Helvéticos, no dia 22 de março, em Genebra, Suíça.

Segundo Cleonice, o projeto Ave, Tekohá é uma jornada poética inspirada na Cosmologia Guarani que nasceu durante a pandemia junto à aldeia indígena Tekoa dos Mbya Guarani da Pindó Poty do Lami, em Porto Alegre. “Um grupo de educadores se uniu para ajudar a escoar a produção de artesanato da aldeia e doar alimentos. Desse movimento surgiu o grupo Amar Genuíno, ao qual hoje faço parte. Fui desafiada pelo meu editor a escrever um livro infantil sobre os bichinhos esculpidos pelas mãos guaranis. Mas ao pesquisar a cosmologia Guarani, sua arte, sua música, sua língua, me identifiquei plenamente e além do livro infantil (a finalizar) escrevi um livro sobre arte e poesia, que será lançado nessa exposição”, comenta a autora que ainda informa que parte do valor arrecadado com as vendas do livro será revertida à aldeia do Lami, na capital gaúcha.

Conforme ela, a obra busca resgatar a cultura dos povos originários, mas também sensibilizar crianças e jovens para o cuidado com a Mãe Terra. Ela comenta que em nível nacional, a questão já tem recebido destaque em outras exposições, a exemplo da 34ª Bienal de São Paulo, assim como nos recentes debates a respeito do Marco Temporal. “Há um olhar nacional para a cultura dos povos originários, e é fundamental desenvolvê-lo nos estudantes”.

Para isso, Cleonice ressalta a importância de a escola incentivar a leitura sobre a temática, trabalhar a origem das palavras e adquirir objetos produzidos em aldeias da comunidade. “No meu livro trago essa brincadeira com as palavras – guaraná, maracujá, jacarandá –, mostrando a influência do tupi-guarani na língua portuguesa. A escola também pode montar uma pequena galeria com peças originais, animaizinhos esculpidos em aldeias próximas. Isso permite não só aproximar as crianças dessa realidade, como estimular a produção local.

“Outro destaque da mostra é a exposição Curumim, com as ilustrações do livro homônimo, dedicado ao público infantil pela a psicóloga e artista plástica Joana Puglia, A exposição com foco na infância abriu em janeiro de 2023, na Casa de Cultura de Pelotas, coma presença da Prefeita Paula Mascarenhas no lançamento do Programa Pelotas para Crianças.

A autora reforça o convite às escolas e lembra que as visitações à exposição são gratuitas. O agendamento deve ser feito pelo e-mail cleonice@bourscheid.com.br ou WhatsApp (51) 99361-8742. “Sinto-me imensamente feliz em entregar este livro aos leitores e leitoras de todas as idades, esperando que se encantem, assim como eu, com a sabedoria e a poética Guarani. Convido às escolas a conhecerem um pouco mais da cultura dos povos originários por meio dessa exposição no Theatro São Pedro.”

Os livros Ave, Tekohá e Curumim poderão ser adquiridos pelas escolas diretamente com a editora Ardotempo, WhatsApp (51) 99724.8091. Parte da renda será revertida para o Coral da Aldeia Pindó Poty.

Conheça os autores

– Cleonice Bourscheid é poeta, professora, tradutora e produtora cultural. Autora de livros de poemas como Passa, Passa, Passarinho; Ave, Pássaro; Comadre, Corujinha e Compadre Gavião. Tem contos e poemas publicados no Brasil, Uruguai, Itália, Portugal e Suíça. Durante a pandemia iniciou uma pesquisa sobre o povo Guarani, que resultou no Projeto Guarani, livro de poemas e fotos inspirado na Cosmologia Guarani (Ave, Tekohá! A criação do mundo segundo o povo Guarani).

– Aristóteles Bourscheid é engenheiro civil. Apaixonado pelas artes – da música em particular – é membro do Conselho da OSPA, desde 2012. Velejador e fotógrafo por opção, coleciona preciosidades em seus registros de grandes obras de engenharia brasileira. As pedras, terras, areias e águas de suas fotos viram matéria de poesia, enlaçando-se por afinidade e afeto com os poemas que celebram a criação do mundo e da beleza.

– Joana Puglia é porto-alegrense, mas reside em Venâncio Aires. É psicóloga, com formação em psicoterapia psicanalítica de crianças, especialização em Abordagens da Violência contra Crianças e Adolescentes e é Mestra em Promoção da Saúde. Atualmente cursa especialização em Transtorno do Espectro Autista. Desenha e pinta por puro prazer em telas, muros e livros. Trabalha em clínica, com pacientes de todas as idades, e relaxa desenhando.Este é seu nono livro ilustrado.

