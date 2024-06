Porto Alegre Porto Alegre recebe nota A no ranking do Tesouro Nacional pelo terceiro ano consecutivo

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2024

A Capital gaúcha alcançou 96,96% de conformidade pela transparência e confiabilidade Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Porto Alegre alcançou pelo terceiro ano consecutivo a nota A no ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, publicado pela STN (Secretaria do Tesouro Nacional). Este reconhecimento é atribuído às capitais que demonstram alta conformidade e consistência no envio de dados contábeis e fiscais. A Capital gaúcha alcançou 96,96% de conformidade pela transparência e confiabilidade.

“Esse resultado demonstra nosso compromisso com a transparência e a boa gestão. Seguimos focados em entregar os melhores resultados e manter Porto Alegre como referência nacional em inovação nas finanças públicas”, comemora o secretário da Fazenda, Rodrigo Fantinel.

O ranking avalia a qualidade dos dados enviados através do Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro). Essenciais para análises e pesquisas, as informações incluem a Declaração de Contas Anuais, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, o Relatório de Gestão Fiscal e a Matriz de Saldos Contábeis.

“A consistência de Porto Alegre em manter a nota máxima, tendo sua performance avaliada e comparada, mostra que é possível alcançar excelência na informação contábil e, por consequência, na gestão pública”, salienta o contador-geral Vanderlei de Souza.

O desempenho é medido pelo percentual de acertos nas verificações realizadas pelo Tesouro Nacional, e a nota A é atribuída aos entes que obtiveram mais de 95% de conformidade.

