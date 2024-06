Porto Alegre Concluído treinamento da Guarda Municipal de Porto Alegre para uso de câmeras corporais

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2024

Investimento nos equipamentos é de R$ 623 mil Foto: Julio Ferreira/PMPA Foto: Julio Ferreira/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre concluiu na tarde desta terça-feira (18), o treinamento dos agentes da Guarda Municipal para o uso de câmeras corporais. Os equipamentos, adquiridos pela SMSEG (Secretaria Municipal de Segurança), serão incorporados à rotina diária das guarnições a partir da próxima semana.

Ao todo, 160 câmeras e oito dock stations (usados para recarregar as baterias e transferir as imagens do turno de trabalho) foram entregues. O investimento, de R$ 623 mil, foi viabilizado por meio do programa POA Segura, que opera financiamento junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

“O objetivo desta tecnologia é assegurar a segurança na atuação dos agentes no dia a dia – o que é primordial para o atendimento das ocorrências, beneficiando também a população. Santa Catarina e São Paulo, por exemplo, já tiveram bastante sucesso com esta medida”, afirma o secretário de Segurança, Alexandre Aragon.

Especificações técnicas

As câmeras corporais da Guarda Municipal de Porto Alegre permitem gravações contínuas de 10 horas, em alta resolução, sem troca ou recarga de bateria. Além disso, os equipamentos também captam áudio, possuem recurso de infravermelho, visão noturna, coordenadas de GPS e geolocalização.

As imagens serão armazenadas em servidores de acesso restrito, sem transmissão em tempo real. Desta forma, só há acesso externo aos arquivos mediante demanda. As câmeras corporais se somam aos equipamentos já instalados nas viaturas – que registram toda a rotina dos agentes, dentro e fora dos veículos.

“A tecnologia se soma ao processo de desenvolvimento da Guarda Municipal como importante partícipe do sistema de segurança pública. A partir dela, vamos conseguir dar mais transparência às interações entre os agentes e a comunidade”, ressalta o comandante-geral da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.

POA Segura – Criado em 2021, o programa busca o reaparelhamento dos órgãos de segurança no município. O orçamento é de R$ 60 milhões, fruto de um financiamento junto ao BNDES. Entre as próximas iniciativas do projeto está a ampliação do Centro Integrado de Coordenação de Serviços.

