Porto Alegre Spaccio RAR inaugura no bairro Moinhos de Vento a sua primeira unidade em Porto Alegre

25 de outubro de 2022

Loja na rua 24 de Outubro oferece um mix de espaço gourmet, bistrô e café. (Foto: Divulgação/RAR)

A partir das 19h desta sexta-feira (28), Porto Alegre contará com uma nova experiência gastronômica: o empório, bistrô e café Spaccio RAR, na rua 24 de Outubro nº 1.605 (bairro Auxiliadora). Trata-se da primeira franquia da empresa gaúcha RAR na Capital, em uma lista que já inclui Vacaria, Passo Fundo, Curitiba (PR) e São José dos Campos (SP).

O mix abrange cerca de 450 produtos da marca e de parceiros, como o queijo Gran Formaggio (eleito o melhor parmesão do Brasil), vinhos RAR e a linha especial RAR Masi, bem como cervejas artesanais, queijos, massas, molhos, azeites e pães.

Além de produtos importados criteriosamente selecionados, são estrelas do portfólio das franquias os artigos da linha de charcutaria importada, como prosciuttos e embutidos italianos e espanhóis.

Outro destaque da casa (próxima ao magazine Tok Stok) é o cardápio de almoço autoral, apenas com produtos RAR e itens especiais para cada estação. O espaço tem, ainda, receitas elaboradas especialmente para destacar o sabor e qualidade dos produtos da empresa.

A inauguração será exclusiva para convidados, mas de sábado em diante (29) todos poderão conhecer a novidade, todos os dias da semana (exceto aos domingo). O horário é das 10h às 19h.

Na avaliação de Sergio Martins Barbosa, executivo-chefe da RAR, a nova unidade representa um marco para a empresa, que soma mais de 50 anos de atuação: “Ter uma loja Spaccio RAR na cidade é, também, mais um passo no legado de Raul Anselmo Randon [fundador]. Tenho certeza de que, se estivesse conosco, ele concordaria que este é um sonho realizado”.

Trajetória

Com sede na cidade gaúcha de Vacaria (Região Nordeste do Estado), a RAR foi idealizada no começo da década de 1970 pelo empresário Raul Anselmo Randon (1929-2018), um catarinense radicado em Caxias do Sul (Serra Gaúcha) e que havia se especializado no segmento metalmecânico.

O foco inicial do empreendimento era a fruticultura, em especial a maçã para exportação – segmento que a levaria ao status de uma das maiores produtoras e comercializadoras da fruta no Brasil.

Em 1990, a RAR passou a contar com a primeira fábrica de queijo tipo Grana localizada fora da Itália e responsável pela marca Gran Formaggio. Hoje, o portfólio engloba uma linha de importados com queijos, acetos, charcutaria italiana e espanhola, além de azeites chilenos. Já a parte de derivados inclui manteiga, queijo parmesão e creme-de-leite pasteurizado.

Conta, ainda, com uma linha de 29 vinhos e espumantes, sendo 16 rótulos de produção nacional e 13 importados de Argentina e Itália, por meio de parceria com a vinícola Masi. Também produz azeite de oliva extravirgem de alta qualidade e vinagre orgânico de maçã. Esses e outros produtos são detalhados em spacciorar.com.br.

(Marcello Campos)

