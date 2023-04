Porto Alegre Porto Alegre recebe seminário sobre economia criativa

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

Após dois dias de programação on-line, evento será encerrado com atividades presenciais no Tecnopuc. (Foto: Bruno Todeschini/Tecnopuc)

Prossegue até esta quarta-feira (19) em diferentes locais a primeira edição do Seminário de Economia Criativa de Porto Alegre. Com três dias de atividades voltadas a funcionários e gestores e servidores públicos, o evento é assinado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDet) em parceria com a Secretaria de Administração e Patrimônio (Smap).

A iniciativa comemora o Dia Mundial da Criatividade e Inovação (21 de abril), instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU). Apenas o terceiro e último dia terá atividades presenciais – saiba mais em prefeitura.poa.br.

Nesta terça-feira, a partir das 14h, serão detalhados exemplos de regiões com esse perfil na Itália. Depois (15h30min) um painel ressaltará desafios e novas abordagens, por meio de referências de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A jornada se encerra com outro painel sobre competitividade.

Já a terceiro e último dia de seminário será realizado presencialmente no auditório do Tecnopuc (avenida Ipiranga nº 6.681, bairros Jardim Botânico/Partenon). O painel inicial está marcado para as 14h, com mediação do secretário municipal de Inovação, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho. Ele abordará o monitoramento e a geração de dados sobre Economia Criativa.

Já às 16h, a titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Júlia Evangelista Tavares, será mediadora na palestra sobre acesso ao mercado criativo.

Primeiro dia

Participaram da programação inicial o diretor do Escritório +4D, Vicente Perrone, e o doutor em Ecossistemas de Inovação, Josep Piqué. Eles falaram da importância dos chamados “distritos criativos”, ilustrando o conteúdo com casos do Brasil, Portugal e Colômbia.

Em seguida, foi a vez de uma palestra sobre espaços de criatividade. Participaram representantes de empresas do segmento em Gramado (Serra Gaúcha), São Paulo e Recife (PE).

(Marcello Campos)

