Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

Esquadrilha em ação: mais um evento que faz parte das comemorações dos 250 anos da Capital Foto: Tenente Marcus Lemos/Arquivo Força Aérea Brasileira Esquadrilha em ação: mais um evento que faz parte das comemorações dos 250 anos da Capital. (Foto: Tenente Marcus Lemos/Arquivo Força Aérea Brasileira) Foto: Tenente Marcus Lemos/Arquivo Força Aérea Brasileira

Porto Alegre receberá nesta terça-feira (29), a apresentação da Esquadrilha da Fumaça.

O evento, que faz parte das comemorações dos 250 anos da Capital, será realizado na Orla do Guaíba, ao lado da Usina do Gasômetro, a partir das 16h30, com entrada franca e para todos os públicos. A tradicional manobra efetuada pelos pilotos com uma escrita de fumaça nos céus terá uma mensagem especial.

O Esquadrão de Demonstração Aérea, popularmente conhecido como Esquadrilha da Fumaça e integrante da FAB (Força Aérea Brasileira), retoma suas demonstrações no ano em que comemora 70 anos de história, após um breve período sem agenda pública por conta das restrições geradas pela pandemia.

No vídeo, veja o convite especial do tenente Fontoura, piloto da esquadrilha e natural de Porto Alegre.

Trânsito

Para a segurança e organização do evento, a Empresa Pública de Transporte e Circulação realizará bloqueio parcial da avenida Pres. João Goulart, sentido Centro à zona Sul, na terça-feira, a partir do meio-dia. Ficam fechadas a faixa de estacionamento e uma faixa da direita, da usina até a rótula do Gasômetro.

