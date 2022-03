Rio Grande do Sul Portos do Rio Grande do Sul registram movimentação recorde no primeiro bimestre

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

Os principais destinos das cargas exportadas pelo porto do Rio Grande são China, Arábia Saudita e Indonésia Foto: Divulgação Porto RS Os principais destinos das cargas exportadas pelo porto do Rio Grande são China, Arábia Saudita e Indonésia - Foto: Divulgação Porto RS Foto: Divulgação Porto RS

Com 6.233.998 toneladas de carga movimentada em janeiro e fevereiro de 2022, a Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul (Portos RS) informa que este foi o melhor primeiro bimestre já contabilizado. Superou igual período de 2018, quando foram registradas 5.125.683 toneladas. O crescimento alcançou 21,6%.

Os dados levam em consideração as operações realizadas nos portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, além dos terminais existentes no complexo portuário de Rio Grande. Em relação a contêineres, houve a movimentação de 79.521 unidades entre cheios e vazios.

Os destaques ficaram com soja (aumento de 395,95%) e trigo (+139%) em relação ao mesmo período do ano passado. Na sequência está o cloreto de potássio (+135%) e o arroz, que praticamente dobrou a movimentação (+99,89%).

Os destinos das cargas exportadas pelo porto do Rio Grande são China (19,1%), Arábia Saudita (8,53%), Indonésia (6,68%), Marrocos (5,72%), Vietnã (4,89%) e Portugal (4,35%). As importações vêm da Argentina (9,6%), Lituânia (8,9%), Estados Unidos (8,53%), Alemanha (7,73%), Rússia (6,9%) e China (6,75%).

Quanto ao porto de Pelotas, as movimentações somaram 208.285 toneladas – aumento de 13,5%. As embarcações que atracaram no cais, localizado às margens do canal São Gonçalo, carregaram 154.155 toneladas de toras de madeira e 54.130 toneladas de clínquer, material utilizado como matéria-prima para fabricação de cimento.

O porto da capital alcançou a marca de 96.651 toneladas movimentadas, com destaque para fertilizantes, que nos dois primeiros meses do ano somaram 66.880 toneladas. Na sequência, cevada, com 19.852 toneladas, outros carregamentos, que juntos somaram 6.240 toneladas, e trigo, com 3.679 toneladas.

