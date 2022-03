Mundo Ucrânia avalia prejuízos em mais de US$ 500 bilhões devido à guerra

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ministra da Economia ucraniana avaliou em "564,9 bilhões de dólares" o "impacto direto das destruições" desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro Foto: Forças Armadas da Ucrânia/Divulgação Ministra da Economia ucraniana avaliou em "564,9 bilhões de dólares" o "impacto direto das destruições" desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. (Forças Armadas da Ucrânia/Divulgação) Foto: Forças Armadas da Ucrânia/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo ucraniano estimou que as perdas econômicas causadas pela guerra com a Rússia chegaram a mais de 500 bilhões de dólares, anunciou nesta segunda-feira (28) no Facebook, a Ministra da Economia ucraniana, Yulia Svyrydenko.

A ministra avaliou em “564,9 bilhões de dólares” o “impacto direto das destruições” desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, que incluem “as consequências indiretas dos combates” na economia, como o aumento do desemprego, da redução do consumo das famílias ou a diminuição do orçamento do Estado.

“Temos que ter em conta que, a cada dia, os números mudam e, infelizmente, aumentam”, disse Svyrydenko, que também é vice-primeira-ministra. As maiores perdas aconteceram na infraestrutura, disse a ministra, com “quase 8.000 quilômetros de estradas danificadas ou destruídas”, assim como “dezenas de estações de trem e aeroportos”, com um custo total de 119 bilhões de dólares.

Por outro lado, Svyrydenko estimou que o PIB vai cair 112 bilhões de dólares em 2022, o que seria uma contração de mais de 55% da economia em comparação a 2021.

O orçamento do Estado poderá perder 48 bilhões de dólares, o que supõe uma redução de quase 90% do orçamento anual previsto. Como compensação, Svyrydenko disse que o governo buscaria o confisco de ativos russos estocados no país. “A Ucrânia, apesar de todos os obstáculos, tentará exigir o pagamento de indenizações ao agressor”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo