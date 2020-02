Acontece Porto Alegre recebeu o maior evento de new faces do Sul do Brasil

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

Bella Fantasy, organizado pela Bella Hub, ocorreu dia 15 de fevereiro no Centro de Eventos do BarraShoppingSul. Na foto, Gi Alparone Foto: Danilo Christidis Foto: Danilo Christidis

No último sábado, dia 15 de fevereiro, foram apresentadas as new faces que deverão despontar no mercado nacional, e internacional, da moda e do entretenimento. O Bella Fantasy, organizado pelo hub de talentos Bella Hub, reuniu no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, olheiros, produtores e fotógrafos de moda de diversas agências do país. A atriz mirim Giovanna Alparone, a Aventureira Vermelha da turma de Luccas Neto, foi a convida especial do mega-evento e esbanjou simpatia durante ao longo do dia.

“É preciso ter persistência e acreditar no seu sonho”, afirma a jovem atriz, que desfilou, conversou e tirou fotos com a new faces. Com estrutura planejada para aflorar as potencialidades de cada participante, o principal objetivo do evento foi conectar os selecionados com os principais profissionais do setor. Essa edição teve inúmeras surpresas, mesclando provas de passarela e fotografia com atividades de descontração e aprendizagem para os futuros modelos e atores. Estiveram presentes no evento importantes nomes da moda como Sérgio Mattos, da Agência 40 Graus, Leandro Pontes, da Kids Agency e Claudio Mignoni, da Aro Models.

Em abril, o Bella Fantasy terá uma edição em Florianópolis, com a presença do ator José Loreto. Informações no www.bellahub.com.br.

