Celebridades Paolla Oliveira comemora o carnaval: “Temporada de se achar linda”

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

Paolla Oliveira é rainha de bateria da Grande Rio Foto: Reprodução/Instagram Paolla Oliveira é rainha de bateria da Grande Rio (Foto: Reprodução / Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira postou uma foto em seu Instagram na manhã desta quarta-feira (19) comemorando o começo das comemorações do carnaval. Exibindo as pernas torneadas, a atriz de 37 anos, posou com uma camiseta branca e um adorno de flores na cabeça.

“É carnaval! Está aberta temporada da criatividade, de selfies e purpurinas. De se divertir, de se achar linda [sim linda, como for e onde for] na rua, no bloco, na avenida, em casa. Sendo feliz nesses dias às vezes ‘cinzas’. Que as boas atitudes e o respeito sejam ingressos pra folia. E o que é real de cada um de nós, seja nosso melhor. Se ame. Se encontre, e o melhor se reconheça. Hoje sou essa, amanhã quem sabe?! Quem vai me cobrar?! Ah tá… quem mesmo?! Somos únicas, imperfeitas e maravilhosas. Identifiquem se com o quem ‘eu sou’ e não ‘como estou’!”, escreveu a atriz em seu Instagram.

