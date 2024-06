Porto Alegre Porto Alegre reforça segurança com mais 256 câmeras de videomonitoramento e cercamento eletrônico

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2024

Com os novos aparelhos, a gestão municipal terá 2.599 câmeras de videomonitoramento e de cercamento espalhadas pela cidade. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre deu início à expansão da rede de videomonitoramento e cercamento eletrônico de veículos. Já estão em fase de instalação 256 novos pontos, sendo 150 de vídeo e 106 de leitura de placas veiculares. O investimento é de R$ 24 milhões, montante que inclui, ainda, software de inteligência artificial que permite a implementação de recursos de análise comportamental. Com os novos aparelhos, a gestão municipal terá 2.599 câmeras de videomonitoramento e de cercamento espalhadas pela cidade.

A rede de inteligência realiza, em média, um milhão de leituras de placas por dia e contribui para a redução dos índices de furto e roubo de veículos. Um único carro pode ser monitorado múltiplas vezes ao dia pelo sistema.

“A segurança dos cidadãos também é prioridade da prefeitura. Estamos investindo em tecnologia para fortalecer o trabalho integrado com os órgãos estaduais e reforçar o combate à criminalidade e à violência nas ruas”, disse o prefeito Sebastião Melo.

O pacote tecnológico faz parte da estratégia de fortalecimento do Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic-POA), que começou no ano passado. Os recursos têm origem no programa POA Segura, instituído no primeiro ano da atual gestão municipal para a administração de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

As novas câmeras de videomonitoramento são instaladas em postes de 11 metros de altura e têm resolução de quatro megapixels. Os equipamentos contam, ainda, com zoom óptico de 32x e digital de 16x, bem como análise inteligente e infravermelho. Todas estão identificadas com sinal luminoso em LED, na cor azul, aumentando a percepção de segurança da população.

As câmeras que ampliam o cercamento eletrônico de veículos em Porto Alegre são instaladas em semipórticos de sete metros de altura. Cada ponto conta com dois equipamentos OCR (reconhecimento óptico de caracteres, em português), capazes de identificar placas e características veiculares (marca, modelo e cor). A resolução é de quatro megapixels, suficiente para garantir leitura em velocidade de até 180 km/h.

O cercamento eletrônico fez mais de 255 milhões de leituras de placas de veículos em Porto Alegre em 2023. Os alertas são atendidos pela Brigada Militar. As informações também são compartilhadas com Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). O sistema foi desenvolvido pela Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa).

