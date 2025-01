Porto Alegre Porto Alegre registra 24 casos confirmados de dengue no ano

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Pessoas com febre acima de 38ºC, acompanhada de dor de cabeça e dores no corpo, devem procurar atendimento. Foto: Reprodução Pessoas com febre acima de 38ºC, acompanhada de dor de cabeça e dores no corpo, devem procurar atendimento. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre confirmou 24 casos de dengue em 2025. A atualização foi divulgada nesta terça-feira (21). Dez bairros têm casos confirmados: Cascata, Cristo Redentor, Jardim Itu, Jardim Itu-Sabará, Mário Quintana, Morro Santana, Passo das Pedras, Santa Rosa de Lima, São Sebastião e Tristeza. Um total de 444 notificações de suspeitas foi registrado à vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde neste ano. Os resultados são parciais e relativos ao período de 1º a 19 de janeiro.

A prefeitura vai aplicar inseticida em ruas do Morro Santana nesta quarta-feira (22), a partir das 9h. O ponto de encontro será a avenida Antônio Giúdice, 149. A aplicação será feita em parte das ruas Antônio Giúdice, Carlos Saturnino Roxo, Bíblia e João Dallegrave, entre as avenidas Protásio Alves e rua João Dallegrave. Com mau tempo, a operação pode ser suspensa ou cancelada.

A intenção é diminuir a infestação de mosquitos Aedes aegypti adultos, diminuindo o risco de transmissão do vírus por meio da picada de fêmeas do Aedes aegypti adultas que possam estar infectadas, após confirmação de casos de dengue na área da aplicação. Esta é a quarta ação de bloqueio químico (aplicação de inseticida com objetivo de diminuir o risco de transmissão do vírus) na cidade e a segunda no Morro Santana neste ano.

A enfermeira Raquel Rosa, responsável pela vigilância da dengue na Diretoria de Vigilância em Saúde, explica que neste momento é importante que todas as notificações de suspeitas sejam formalizadas ao setor por serviços de saúde.

As pessoas que sentirem sintomas como febre acima de 38ºC, acompanhada de dor de cabeça e dores no corpo, devem procurar atendimento. “Febre, dor no corpo e dor de cabeça foram os principais sintomas relatados em 2024 por pessoas com confirmação de dengue”, diz a enfermeira. Pessoas que viajaram antes de sentir os sintomas devem informar a viagem no atendimento médico.

O monitoramento da infestação de mosquitos Aedes aegypti feito pela prefeitura indica população alta na cidade. Neste momento de alta população de mosquitos, os cuidados em residências, comércios, ambientes de trabalho devem ser redobrados.

Recomendações:

– Evitar água parada;

– Descartar o lixo corretamente;

– Verificar se a caixa d’água e as lixeiras estão bem tampadas;

– Limpar as calhas e coloque telas nos ralos;

– Tratar a água das piscinas;

– Evitar deixar água parada em piscinas plásticas.

Na primeira semana de fevereiro, a Secretaria de Saúde lançará Boletim Epidemiológico de Dengue com os dados de 2024 e parciais das quatro primeiras semanas deste ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-registra-24-casos-confirmados-de-dengue-no-ano/

Porto Alegre registra 24 casos confirmados de dengue no ano

2025-01-21