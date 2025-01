Mundo Trump anuncia investimentos de até US$ 500 bilhões em infraestrutura para inteligência artificial nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A OpenAI, a Oracle e a SoftBank formarão uma joint venture chamada Stargate para investir o valor anunciado. Foto: Reprodução A OpenAI, a Oracle e a SoftBank formarão uma joint venture chamada Stargate para investir o valor anunciado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (21) que o setor privado fará um investimento de até US$ 500 bilhões em infraestrutura para inteligência artificial do país. A declaração aconteceu na Casa Branca, ao lado de CEOs do ramo da tecnologia.

A OpenAI, a Oracle e a SoftBank formarão uma joint venture chamada Stargate para investir o valor anunciado. Trump disse que ajudará a facilitar o projeto com ordens emergenciais.

As três empresas contribuirão, inicialmente, com US$ 100 bilhões em investimentos cada uma, com planos de investir até US$ 500 bilhões no projeto nos próximos anos, segundo o presidente americano.

A Stargate estará “construindo a infraestrutura física e virtual para alimentar a próxima geração de IA”, incluindo data centers em todo o país, ressaltou Trump, chamando o esforço de “o maior projeto de infraestrutura de IA da história”.

O presidente da Oracle, Larry Ellison, que estava no anúncio, afirmou que o primeiro projeto já está em construção no Texas.

Os líderes do setor alertam sobre a necessidade de que haja mais data centers — bem como chips, infraestrutura de eletricidade e recursos hídricos para operá-los — para dar conta dos projetos de inteligência artificial nos próximos anos.

A Oracle está entre as maiores operadoras de data center dos EUA e a SoftBank tem o tipo de fundos necessários para financiar a expansão da infraestrutura para IA, que deve custar bilhões de dólares.

Altman havia pedido anteriormente às autoridades dos EUA que ajudassem na construção dessa infraestrutura para garantir que o país fique à frente da China na corrida armamentista de inteligência artificial.

O CEO da OpenAI também teria se encontrado com o CEO da Softbank, Masayoshi Son, no ano passado para solicitar investimentos em novas plantas de semicondutores para construir chips de IA.

Altman, que compareceu à posse de Trump na segunda-feira, disse à Fox News no mês passado que acredita que o presidente americano “será muito bom em” atrair investimentos em infraestrutura para inteligência artificial para os Estados Unidos e destacou que está “ansioso para trabalhar com sua administração nisso”.

Donald Trump assume como o 47º presidente dos Estados Unidos, dando início ao seu segundo mandato, numa das mais surpreendentes reviravoltas políticas da história americana.

Trump assume o comando do país com um discurso radical de reversão de decisões importantes tomadas por Joe Biden e de remodelagem das instituições, com os republicanos tendo o controle sobre as duas câmaras do Congresso. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/trump-anuncia-investimentos-de-ate-us-500-bilhoes-em-infraestrutura-para-inteligencia-artificial-nos-estados-unidos/

Trump anuncia investimentos de até US$ 500 bilhões em infraestrutura para inteligência artificial nos Estados Unidos

2025-01-21