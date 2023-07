Porto Alegre Porto Alegre registra 3.646 casos de dengue neste ano

Quatro óbitos foram confirmados em decorrência de dengue este ano, mesmo número registrado em todo ano de 2022. Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Quatro óbitos foram confirmados em decorrência de dengue este ano, mesmo número registrado em todo ano de 2022. (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Porto Alegre registrou, até esta sexta-feira (21), 3.646 casos confirmados de dengue. Os dados da secretaria municipal de Saúde indicam que do total, 3.487 foram contraídos na cidade, a maioria na zona leste. Quatro óbitos foram confirmados em decorrência de dengue este ano, mesmo número registrado em todo ano de 2022.

Já as notificações de suspeitas de pessoas residentes na cidade somam 5.556. A porcentagem de casos confirmados em relação às notificações está em 65,6%. Os dados são parciais e estão sujeitos a revisão pela Vigilância Epidemiológica.

Desde o início do ano, de acordo com dados do boletim, foram notificadas 6.044 suspeitas de dengue, sendo 5.556 de pessoas residentes da capital gaúcha. Em relação ao mosquito Aedes aegypti, o boletim indica infestação moderada na maior parte dos 46 bairros monitorados com armadilhas

O mesmo balanço indica 1.189 suspeitas descartadas, 629 casos com classificação final inconclusiva e 90 suspeitas seguem em investigação.

Os dados estão publicados no Boletim Informativo semanal da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) da SMS referente à Semana Epidemiológica 28, de 9 a 15 de julho.

