Porto Alegre Emergências pediátricas de Porto Alegre registram menor ocupação desde maio

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

Com 76% dos leitos ocupados, apenas três pacientes aguardavam por atendimento. Foto: Cristine Rochol/PMPA Com 76% dos leitos ocupados, apenas três pacientes aguardavam por atendimento. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Dados da tarde desta sexta-feira (21), indicam que a curva do gráfico que mostra a situação das emergências pediátricas de Porto Alegre despencou e registrou a menor ocupação desde maio deste ano.

Com 76% dos leitos ocupados, apenas três pacientes aguardavam por atendimento. O mês chegou a apresentar o maior pico de internações do público infantojuvenil por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

O Hospital da Restinga e Extremo Sul estava com 41% de ocupação, com cinco pacientes internados, enquanto a Associação Hospitalar Vila Nova registrava 90%.

Já o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, que conta com 18 leitos emergenciais, estava com 13 crianças internadas, o que representa 72% de ocupação total.

Conforme o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, a diminuição é atribuída a diversos fatores, como, por exemplo, a ampliação da cobertura vacinal do público infantojuvenil na capital gaúcha.

Desde 1º de junho, a prefeitura, por meio das secretarias de Saúde e Educação, realiza o Rolê da Vacina em escolas da Capital. Em quase dois meses, as equipes aplicaram cerca de 20 mil doses de vacinas em crianças e adolescentes. “No começo de junho, apenas 15% desse público havia se vacinado contra a gripe, por exemplo. Ao ampliar a vacinação, estamos fazendo uma busca ativa desse público e queremos atingir o maior número de crianças e adolescentes vacinadas em consonância com a política nacional de imunização”, salienta Ritter.

As emergências dos Hospitais de Clínicas de Porto Alegre, Nossa Senhora da Conceição e da Criança Santo Antônio atingiram, respectivamente 188%, 100% e 118% da ocupação dos leitos. “São hospitais com característica de alta complexidade com grande número de pacientes vinculados ao serviço, que necessitam de internações frequentes, o que mantém, independente da estação do ano, elevada taxa de ocupação de leitos”, explica a diretora-geral de regulação ambulatorial, Denise Tessler Soltof.

O Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul estava com ocupação 11%, enquanto os PAs da Lomba do Pinheiro e da Bom Jesus contavam, respectivamente, com um e dois pacientes que aguardavam por atendimento, com espera prevista de 15 minutos.

Porto Alegre registrava, ainda, 210 crianças de 0 a 12 anos internadas em enfermarias pediátricas por causas respiratórias nesta sexta-feira, conforme dados da Central de Regulação de Leitos da secretaria municipal de Saúde. Desse total, 65% são de Porto Alegre e 35% do interior. Em Unidades de Terapia Intensiva Pediátricas (UTIPs), dez estavam internados, sendo 90% do interior.

Emergências pediátricas de Porto Alegre registram menor ocupação desde maio

2023-07-21