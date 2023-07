Educação Levantamento indica 2,5 milhões de crianças fora da creche no Brasil

Na outra ponta do problema, mais de 1,2 mil obras de creches e pré-escolas estão paradas no País. Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil Na outra ponta do problema, mais de 1,2 mil obras de creches e pré-escolas estão paradas no País. (Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil) Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil

Em todo o Brasil, 2,5 milhões de crianças de 2 e 3 anos de idade estão fora da creche. Os dados foram divulgados por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Na outra ponta do problema, mais de 1,2 mil obras de creches e pré-escolas estão paradas no País.

O levantamento evidencia que, no ano passado, apenas 30% das crianças de até 3 anos estavam matriculadas em creches.

Conforme os pesquisadores da FGV, este número é baixo. Entretanto, é o melhor da série histórica, iniciada em 2010. Naquele ano menos de 13% das crianças dessa faixa etária estavam matriculadas.

“O plano nacional estipulava que os municípios e os estados deveriam ter 50% das crianças de 0 a 3 anos, na escola. Atualmente, parte dos estados e municípios estão longe dessas metas estabelecidas, em particular os estados das regiões Norte e Nordeste”, ressalta a economista do Ibre/FGV, Janaína Feijó.

Em Itapevi, na Grande São Paulo, quatro mães que moram numa mesma rua têm enfrentado um desafio para conseguir uma vaga para seus filhos pequenos. Os quatro filhos da Beatriz Cavalcanti nunca tiveram uma vaga na creche. O mais velho entrou agora no ensino infantil.

Ao mesmo tempo, o Brasil tem mais de 1,2 mil obras, entre creches e pré-escolas paradas. No Distrito Federal, um centro de educação da primeira infância está em obras desde 2021. Na placa do governo do Estado, o prazo de entrega foi coberto. Na do governo federal, o término estava marcado para 14 de maio de 2022. O prédio receberia 396 crianças em dois turnos.

Embora o governo federal tenha lançado um programa para retomar obras paradas em todo o País, os especialistas ressaltam que a construção das creches é apenas o primeiro passo para resolver o problema.

“A gente sabe que no Brasil existe o grande desafio que é a qualidade dessa escola que passa por você recrutar profissionais de qualidade e manter a estrutura e também fazer com que funcione essa estrutura. Então a gente sabe que fazer a creche é só o primeiro passo de uma longa jornada que o Brasil precisa enfrentar”, destaca Janaína Feijó.

