Rio Grande do Sul Polícia apreende cocaína avaliada em 27 milhões de reais em Boa Vista das Missões

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A droga era transportada dentro de um carro que estava em cima de um guincho Foto: Divulgação/PRF A droga era transportada dentro de um carro que estava em cima de um guincho (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu nesta sexta-feira (21) um traficante que transportava 150 quilos de cocaína. A prisão aconteceu na BR 386, em Boa Vista das Missões.

Os policiais realizavam fiscalização direcionada ao combate a crimes transfronteiriços quando abordaram um caminhão guincho que transportava um Classic, com placas de Sertanópolis, no Paraná, em cima da plataforma. O proprietário do carro acompanhava o motorista do guincho e disse aos policiais que teve problemas mecânicos durante a viagem.

Os agentes resolveram verificar o carro transportado e perceberam que no seu interior havia um grande volume em cima do banco traseiro, coberto por um pano preto. Ao entrarem no carro e retirarem o pano, foi encontrada uma sacola com dezenas de tabletes de cocaína.

No porta-malas foi encontrada mais uma grande quantidade do entorpecente. No total, foram apreendidos cerca de 150 quilos da droga, que poderia render, após misturas e fracionamentos, aproximadamente 27 milhões de reais aos criminosos.

O traficante, um paranaense de 41 anos, possuía em sua ficha policial uma ocorrência anterior pelos crimes de lesão corporal e tentativa de homicídio. Ele foi preso e encaminhado à área judiciária para registro da ocorrência. O motorista do guincho foi liberado. O carro e a droga foram apreendidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/policia-apreende-cocaina-avaliada-em-27-milhoes-de-reais-em-boa-vista-das-missoes/

Polícia apreende cocaína avaliada em 27 milhões de reais em Boa Vista das Missões

2023-07-21