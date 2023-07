Rio Grande do Sul Inscrições abertas para o vestibular de inverno 2023/2 da Fundação Escola Superior do Ministério Público

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

A divulgação dos aprovados está prevista para o dia 25 de julho

A Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) está com as inscrições abertas para o vestibular 2023/2 até o dia 24 de julho de 2023 por meio do site da instituição.

A prova acontecerá no mesmo dia das 19 às 22h. O link da sala de aplicação será enviado, por e-mail, até às 15h do dia de realização do exame. O conteúdo da prova será dividido em: Português, Conhecimentos Gerais e Redação. Para realizar a inscrição, é necessário preencher formulário disponível no site da instituição www.fmp.edu.br.

Esta será mais uma oportunidade de o aluno ingressar na única Instituição de Ensino no Rio Grande do Sul com Graduação em Direito 5 estrelas pelo Guia da Faculdade do Jornal O Estado de São Paulo.

A FMP recebeu a nota pelo quarto ano consecutivo, figurando entre as 12 melhores no ensino de Direito no Brasil. A divulgação dos aprovados está prevista para o dia 25 de julho de 2023, terça-feira, até 18h, no site da instituição.

