Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Serviços de Unidade de Terapia Intensiva estão agora com 234 pacientes em tratamento da doença. Foto: Divulgação/PMPA Serviços de Unidade de Terapia Intensiva estão agora com 234 pacientes em tratamento da doença. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) registrou o total de casos 38.733 confirmados de pacientes com coronavírus em Porto Alegre até esta terça-feira (13). Entre estes, 33.340 pessoas se recuperaram da doença e 1.134 morreram. Também foram registrados 108.015 casos negativos e outros 6.857 estão em análise.

Os serviços de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) estavam até às 19h com 234 casos confirmados de Covid-19 em adultos e um em pediatria. Há também 23 casos suspeitos de adultos e quatro em pediatria.

Residência médica e multiprofissional

Estão abertos os processos seletivos para residência multiprofissional em atenção primária à saúde e residência médica em medicina de família e comunidade. Cada um deles tem suas especificidades com relação a prazos e formas de inscrição. O processo seletivo para residência multiprofissional em atenção primária à saúde está sob responsabilidade da Fundatec (Fundação Universidade Empresa de Tecnologias e Ciências) e da comissão de seleção da SMS. As inscrições serão recebidas até 21 de outubro, exclusivamente no endereço eletrônico www.fundatec.org.br, onde consta o edital do Processo Seletivo Unificado – Residência Uniprofissional e Multiprofissional em Saúde.

São 12 vagas para enfermagem, farmácia e odontologia – quatro em cada área. O programa terá duração de dois anos letivos, com início em março de 2021 e conclusão prevista para fevereiro de 2023. Os residentes serão contemplados com bolsa-auxílio de valor nacionalmente fixado e custeado pelo Ministério da Saúde e vale-alimentação no valor de R$ 550,00, pagos pelo Município de Porto Alegre.

Será concedido benefício-moradia ao residente que precisar mudar de domicílio para a Região Metropolitana, até o teto de R$ 1.500,00, conforme legislação vigente. A carga horária total mínima será de 5.760 horas, com atividades teóricas, teórico-práticas e práticas, devendo ser cursadas em regime de dedicação exclusiva. Confira o edital aqui.

Já o processo seletivo de residência médica em medicina de família e comunidade é coordenado pelo HPS (Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre). As inscrições serão recebidas até a próxima quarta-feira, 14 de outubro, exclusivamente no site www.amrigs.org.br/exame.

São oferecidas 15 vagas, sendo que uma está ocupada, conforme resolução CNRM nº 04/2011, por candidato aprovado na seleção do ano anterior e que está prestando serviço militar obrigatório. A duração será de dois anos letivos, com início em março de 2021 e conclusão prevista para fevereiro de 2023.

Os residentes serão contemplados com bolsa-auxílio de valor nacionalmente fixado, custeada pelo Ministério da Saúde, complementação de bolsa no valor de R$ 3.619,57 e vale-alimentação no valor de R$ 550,00, pagos pelo Município de Porto Alegre. Será concedido benefício-moradia ao residente que tiver de transferir domicílio para a Região Metropolitana, até o teto de R$ 1.500,00, conforme legislação vigente.

