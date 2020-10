Porto Alegre Ministério da Saúde vem conhecer sistema de atendimento do Hospital Santa Ana, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Instituição foi responsável por liberar mais de 2,5 mil leitos na saúde pública de Porto Alegre entre 2018 e 2019. Foto: Cristine Rochol/PMPA

Uma equipe do Ministério da Saúde chega em Porto Alegre na manhã desta quarta-feira (14) para conhecer o modelo assistencial construído pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde e aplicado ao Hospital Santa Ana. Projeto concebido em 2017 e inaugurado em agosto de 2018, a estrutura destaca-se pelo fluxo de pacientes. Entre as equipes de saúde, é conhecido como “o hospital dos hospitais”, por ser o local que abriga os pacientes que necessitam de cuidados prolongados, liberando vagas em hospitais de alta complexidade da Capital.

O Hospital Santa Ana foi responsável por liberar mais de 2,5 mil leitos na saúde pública de Porto Alegre somente no primeiro ano. Isso porque, entre agosto de 2018 e agosto de 2019, a instituição recebeu 2.618 pacientes transferidos de outros hospitais da Capital.

Fruto de parceria entre a prefeitura e a Aesc (Associação Educadora São Carlos), mantenedora do Hospital Mãe de Deus, o Santa Ana atende 100% pelo SUS (Sistema Único de Saúde). São 56 leitos de saúde mental, 56 de longa permanência, 82 clínicos (60 deles de Retaguarda Clínica para Pronto Atendimentos e Emergências) e 10 leitos em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Conta ainda com serviço de reabilitação auditiva e tomografias e raio-x para a rede de saúde, além de uma equipe do Melhor em Casa.

