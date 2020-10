Rio Grande do Sul Governo do RS entrega 126 termos de posse para famílias na vila Juliano Moreira, na Capital

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Secretário Stélide com o morador Jurandir Costa, que disse concretizar um sonho que seus pais não conseguiram. Foto: Saul Teixeira/Ascom SOP Secretário Stélide com o morador Jurandir Costa, que disse concretizar um sonho que seus pais não conseguiram. (Foto: Saul Teixeira/Ascom SOP) Foto: Saul Teixeira/Ascom SOP

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Estado, por meio da SOP (Secretaria de Obras e Habitação), entregou nesta terça-feira (13) o termo de legitimação de posse de imóveis para mais 13 famílias da vila Juliano Moreira, em Porto Alegre. Ao todo já foram entregues 126 Termos de Legitimação Fundiária, restando apenas 12 famílias a serem beneficiadas.

A atividade foi liderada pelo secretário José Stédile, respeitando todos os protocolos de prevenção e combate à pandemia de coronavírus. “Casa de papel passado significa dignidade e cidadania. Com a união entre a comunidade e o poder público, estamos conseguindo solucionar uma demanda de mais de 50 anos”, disse o titular da SOP.

O Estado, por meio da Lei 9.752/92, estabeleceu o Programa de Regularização Fundiária das Áreas Estaduais ocupadas por população de baixa renda, onde a Vila Juliano Moreira se enquadra. O loteamento é composto por 117 lotes que beneficiam 138 famílias.

“É um sonho que meus pais, infelizmente, não conseguiram realizar. É um fato que realmente emociona”, resumiu Jurandir Domingos da Costa, 60 anos, morador da localidade há 52 anos. Ele lembra que entre os desafios enfrentados pelos moradores esteve, inclusive, pedidos de reintegração de posse.

A lei estadual 15.131, de 31 de janeiro de 2018, autorizou o Poder Executivo a fazer a transferência dos lotes ou frações de lotes às famílias. “Desde então, iniciamos a entrega dos termos. Hoje estamos celebrando a finalização de um ciclo. A titulação garante às famílias o pedaço de chão, efetivamente”, afirmou a diretora de Regularização Fundiária e Reassentamento da SOP (Derer), Letícia Gomes.

Histórico

Assessora técnica do Derer, Samira Rada acompanhou todos os trâmites desde 1996. “Estou tão feliz quantos os moradores. É uma conquista que deixa a equipe do Derer orgulhosa”, disse.

Samira acrescentou que todas as gestões que estiveram à frente do Palácio Piratini, desde início do pedido, contribuíram para o sucesso da iniciativa. “Demorou porque tínhamos questões jurídicas a serem superadas, como o desmembramento da área”, completou a socióloga.

Saiba mais

A ocupação da área ocorreu em 1940, com a implantação da unidade Psiquiátrica do Hospital São Pedro – Colônia Agrícola Juliano Moreira. Com a desativação da unidade, os funcionários acabaram permanecendo no local, consolidando a ocupação localizada próxima ao Jardim Botânico.

“Hoje posso dizer que a casa é minha e ninguém tira. Antes não tínhamos segurança alguma”, disse Leila Oliveira, 57 anos, e residente no local há 54. Ela lembrou que seu pai, falecido, foi um dos primeiros a liderar a associação dos moradores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul