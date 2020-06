Porto Alegre Porto Alegre registra a 43ª morte por coronavírus

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

A Capital gaúcha tem quase 1,4 mil casos confirmados de Covid-19 Foto: Divulgação A Capital gaúcha tem quase 1,4 mil casos confirmados de Covid-19. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre confirmou, nesta quinta-feira (04), o 43⁰ óbito provocado pelo novo coronavírus na Capital.

A última vítima é uma idosa de 88 anos, que estava internada na UTI do Hospital São Lucas da Pucrs. Ela não tinha comorbidades.

Também nesta quinta, foi confirmada a morte de um idoso de 91 anos, que estava internado no Hospital Conceição. Ele foi hospitalizado na segunda-feira (1º) com infecção no trato urinário e tosse. O paciente foi submetido ao teste para a Covid-19, que deu positivo.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a Capital gaúcha tem quase 1,4 mil casos confirmados da doença. Desse total, cerca de 620 pacientes já se recuperaram.

