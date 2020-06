Porto Alegre Após obras emergenciais, içamento do vão móvel da ponte do Guaíba volta a ocorrer em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

As obras de recuperação emergencial terminaram quatro dias antes da previsão inicial Foto: CCR ViaSul/Divulgação As obras de recuperação emergencial terminaram quatro dias antes da previsão inicial. (Foto: CCR ViaSul/Divulgação) Foto: CCR ViaSul/Divulgação

Os içamentos do vão móvel da ponte do Guaíba voltaram a ocorrer normalmente nesta quinta-feira (04), após as obras de recuperação emergencial de um dos pilares de sustentação da estrutura. O pilar foi danificado por uma embarcação na semana passada.

As obras emergenciais foram executadas pela empresa proprietária da embarcação. Os trabalhos terminaram quatro dias antes da previsão inicial, que era de dez dias.

A concessionária CCR ViaSul, responsável pela operação da ponte, acompanhou e fiscalizou a execução dos trabalhos.

