Porto Alegre Nível do Guaíba segue em queda

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











No fim da noite dessa quarta (15), o nível do Guaíba, em Porto Alegre, estava 5,07 metros. (Foto: Gustavo Garbino/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No fim da noite dessa quarta-feira (15), o nível do Guaíba, em Porto Alegre, estava 5,07 metros, mais de 2 metros acima do marco que indica o início da inundação do município (de 3 metros). Mas, o que se observa desde a última terça (14), quando o índice chegou a 5,23 metros, é uma queda gradual, de acordo com os Dados Hidrológicos da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (DRHS/SEMA-RS).

Já os rios Gravataí, em Gravataí; Sinos, em São Leopoldo, e Uruguai, em Uruguaiana, estão acima da cota de inundação. Segundo o governo do Estado, o rio Taquari, em Muçum, está acima da cota de alerta. Isso significa possibilidade elevada de inundação.

Água

A prefeitura de Porto Alegre informou, no início da tarde dessa quarta, que o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) conseguiu retomar a operação da Estação de Bombeamento de Água Bruta Moinhos de Vento, um dos principais sistemas de abastecimento da cidade, que estava fora de operação desde o último dia 4. O sistema capta água do Guaíba e bombeia até a Estação de Tratamento de Água (ETA) de mesmo nome, abastecendo cerca de 150 mil pessoas em 21 bairros e sete hospitais.

Ainda segundo o município, a estação iniciou o tratamento com uma vazão reduzida, de 800 litros por segundo, por conta da turbidez da água, fazendo com que em alguns locais o abastecimento volte apenas nesta quinta-feira (16) pela manhã e tarde.

Os bairros que são abastecidos pelo Sistema Moinhos de Vento são: Auxiliadora, Azenha, Bela Vista, Bom Fim, Centro Histórico, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta, Independência, Jardim Botânico, Menino Deus, Moinhos de Vento, Mont’Serrat, Partenon, Petrópolis, Praia de Belas, Rio Branco, Santa Cecília, Santana, São João e Três Figueiras.

Limpeza

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) começou nessa quarta, os trabalhos de limpeza nas partes secas dos bairros Cidade Baixa e Menino Deus. Os serviços são realizados no Largo Zumbi dos Palmares, na Cidade Baixa; na rua José de Alencar, em frente ao Hospital Mãe de Deus; e nas vias perpendiculares à avenida Getúlio Vargas, bairro Menino Deus.

Cerca de 70 garis (das Seções Centro e Leste) estão recolhendo os resíduos acumulados e fazendo a raspagem do lodo com ou auxílio de um caminhão compactador, uma retroescavadeira e um caminhão caçamba. O DMLU integra a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Na última terça (14), equipe do DMLU retirou 25 toneladas de lodo e terra no serviço de raspagem executado nos dois sentidos da avenida Padre Cacique, no bairro Menino Deus.

Também foram removidos 30 sacos de resíduos na parte seca da Edvaldo Pereira Paiva, próximo à Ipiranga, ao lado da água que ainda está acumulada na via. As limpezas executadas pelo Departamento acontecem nas áreas onde a água já baixou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/nivel-do-guaiba-segue-em-queda/

Nível do Guaíba segue em queda

2024-05-15