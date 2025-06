Porto Alegre Porto Alegre registra a menor temperatura do ano; interior do Estado segue com marcas negativas

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

Até então, a menor temperatura na cidade em 2025 havia sido registrada no dia 2 deste mês Foto: Freepik Até então, a menor temperatura na cidade em 2025 havia sido registrada no dia 2 deste mês. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Porto Alegre registrou nesta quarta-feira (25) a temperatura mais baixa deste ano, 1,9ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A marca foi apontada pela estação meteorológica localizada no bairro Belém Novo, na Zona Sul da Capital.

Até então, a menor temperatura na cidade em 2025 havia sido registrada no dia 2 deste mês, 5,7ºC, na estação do Inmet no bairro Jardim Botânico, na Zona Leste.

Nesta quinta-feira (26), a chuva deve retornar a Porto Alegre e às demais regiões do Estado. Na Capital, as temperaturas ficam entre 8°C e 14°, segundo a Climatempo.

Temperaturas negativas

A onda de frio segue com força no Estado. Pelo segundo dia consecutivo, diversos municípios gaúchos tiveram temperaturas negativas. Nesta quarta, as mínimas foram registradas em Vacaria e Serafina Corrêa – ambas as cidades com -3,6ºC –, São José dos Ausentes (-2,3ºC), Cambará do Sul (-1,2ºC), Lagoa Vermelha (-1,2ºC), Passo Fundo (-1ºC), Cruz Alta (-0,6ºC), Erechim (-0,2ºC) e Frederico Westphalen (-0,1ºC).

