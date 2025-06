Mundo Trump compara ataque dos Estados Unidos ao Irã com o uso de bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

Trump deu a declaração na cúpula da Otan na Holanda Foto: Reprodução de vídeo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparou, nesta quarta-feira (25), o ataque do país contra instalações nucleares no Irã com o uso de bombas nucleares pelos EUA no Japão durante a Segunda Guera Mundial, afirmando que ambos foram feitos ​​para encerrar conflitos com sucesso.

“Não quero usar o exemplo de Hiroshima. Não quero usar o exemplo de Nagasaki, mas foi essencialmente a mesma coisa que encerrou aquela guerra”, disse Trump na cúpula da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) em Haia, na Holanda.

“Isso encerrou aquela guerra [entre Irã e Israel]. Se não tivéssemos eliminado isso, eles estariam lutando agora”, continuou. Os comentários foram feitos enquanto Trump falava sobre a importância do ataque no país do Oriente Médio, que, segundo ele, atrasou o programa nuclear iraniano em décadas.

“Não acho que eles farão isso de novo”, disse Trump sobre as ambições nucleares do Irã. “Eles, simplesmente, passaram por um inferno. Acho que já chega”, concluiu.

