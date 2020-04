Porto Alegre Porto Alegre registra a terceira morte provocada pelo coronavírus

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2020

A Secretaria da Saúde de Porto Alegre confirmou, na tarde desta quarta-feira (1º), a terceira morte provocada pelo novo coronavírus em Porto Alegre. Trata-se de um homem de 59 anos, que estava internado desde o dia 20 de março no Hospital Mãe de Deus.

O paciente não tem histórico de outras doenças. Segundo a secretaria, ele fez um cruzeiro pela costa brasileira recentemente.

Com a morte, aumentou para cinco o número de óbitos por Covid-19 no Rio Grande do Sul.

