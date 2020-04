Economia Banrisul já recebeu mais de 90 mil pedidos para prorrogação de dívidas

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2020

A prorrogação dos vencimentos pode ser solicitada no aplicativo Banrisul Digital Foto: Divulgação A prorrogação dos vencimentos pode ser solicitada no aplicativo Banrisul Digital. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Para apoiar seus clientes pessoa física, micro e pequenas empresas, o Banrisul anunciou uma série de medidas nas últimas semanas. Entre essas iniciativas, destaca-se a prorrogação dos vencimentos de dívidas, que já registra em torno de 90 mil solicitações desde a data em que foi anunciada, há cerca de 15 dias.

Podem ser enquadradas na flexibilização operações de crédito já existentes nas modalidades pessoal, rural, imobiliário e desenvolvimento. A prorrogação dos vencimentos pode ser solicitada no aplicativo Banrisul Digital com praticidade e segurança, sem a necessidade de ir até uma agência física. As operações são renegociadas nas mesmas condições do contrato original.

A iniciativa do Banrisul contempla o adiamento de duas parcelas para crédito pessoal (válido para clientes pessoa física e micro e pequenas empresas com faturamento mensal de até R$ 6 milhões), com 90 dias de carência e prazo total de 12 meses. No caso do financiamento imobiliário, as parcelas dos próximos 60 dias podem ser diluídas nas prestações ao longo da vigência do contrato. Nas operações de crédito rural, podem ser prorrogadas as dívidas dos próximos 90 dias, e as operações de desenvolvimento oferecem a possibilidade de adiar até seis parcelas.

As modalidades de empréstimo que não estão contempladas nesta medida são o cartão de crédito, cheque especial e o crédito consignado, pois possuem políticas de renegociação específicas.

Segundo o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, diante de um cenário de incertezas e desafios sem precedentes, o Banrisul está focado em disponibilizar, com a agilidade que o momento requer, novas políticas de crédito e operacionais que auxiliem as comunidades que dele dependem.

“Ao longo dos últimos dias, nossa instituição tem trabalhado fortemente na busca de alternativas que minimizem os impactos que as medidas de enfrentamento à Covid-19 têm gerado em nosso País, sobretudo na vida de nossos clientes e colaboradores”, destacou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia