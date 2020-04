Agro Banrisul disponibiliza acesso ao aplicativo ProAgro Fácil

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2020

Segundo o banco, até o momento o aplicativo está disponível apenas na versão Android Foto: Ascom/Banrisul Segundo o banco, até o momento o aplicativo está disponível apenas na versão Android. (Foto: Ascom/Banrisul) Foto: Ascom/Banrisul

Para proporcionar mais agilidade nas demandas do Proagro (Programa de Garantia da Atividade Agropecuária), o Banrisul disponibilizou acesso ao aplicativo ProAgro Fácil.

Com a ferramenta, produtores que tenham operações de crédito rural ativas no Banrisul podem acionar a cobertura do seguro sem sair de casa, comodidade especialmente útil durante o atual período de contingência.

O ProAgro é uma iniciativa que visa isentar o produtor rural de obrigações financeiras relativas aos financiamentos de custeio agrícola quando a lavoura amparada enfrenta perdas decorrentes de efeitos climáticos. Feito o acionamento do seguro no novo aplicativo, o Banrisul entrará em contato com o produtor para dar continuidade ao processo.

Até o momento, o aplicativo está disponível apenas na versão Android (Google Play). A versão para dispositivos Apple (IOS) deverá ser disponibilizada nos próximos dias.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Agro